البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

شاهد| الفلسطيني إبراهيم سميرة.. أصغر مسلم بمجلس ولايات أمريكا

3/3/2019

فاز إبراهيم سميرة، الأمريكي من أصل أردني-فلسطيني، مؤخرًا بمقعد في مجلس ولاية فرجينيا الأمريكية، ليصبح أصغر ممثل مسلم في مجالس الولايات الأمريكية.

من هو إبراهيم سميرة؟
  • إبراهيم سميرة ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الأمريكي ويبلغ من العمر 27 عامًا وهو طبيب أسنان ممارس.
  • فوز سميرة يأتي بعد نجاحات سياسية حققها المسلمون في الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، إذ وصلت نائبتان مسلمتان لمجلس النواب الأمريكي هما إلهان عمر من أصل صومالي ورشيدة طالب من أصل فلسطيني.
  • الجزيرة مباشر أجرت لقاءً خاصًا مع سميرة بعد أيام قليلة من فوزه، وسألته عن الأسباب التي أدت لوصوله لمجس الولاية في ظل جو الاحتقان والتحسس من "غير ذوي البشرة البيضاء" الذي تعيشه الولايات المتحدة منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلطة.
سهم ارتد لترمب:
  • سميرة قال إن جو الاحتقان والكراهية الذي ساد منذ وصول ترمب للسلطة، كان في الواقع بمثابة سهم ارتد إلى نحره، إّذ حدث رد فعل عكسي عند شريحة واسعة من المواطنين الأمريكيين الذين أرادوا أن يثبتوا التزامهم واحترامهم للتنوع.
  • سميرة: التغيرات التي حدثت في المناخ والمزاج السياسي الأمريكي ساهمت بشكل فعال بدخول المسلمين الأمريكيين إلى معترك السياسة بدفع أكبر وتوقع أن تستمر نجاحاتهم في الفترة المقبلة.
  • أرقام مجلس الهجرة الأمريكي لعام 2015 تظهر أن نسبة المهاجرين في ولاية فرجينيا بلغت 12.2 %، وأن واحدًا من كل ستة أشخاص عاملين هو مهاجر، أي بارتفاع قدره 1.2% عن عام 2013 حيث كانت نسبة المهاجرين في ولاية فرجينيا 11%.

 

من واشنطن: تقرير | أحمد الجنابي

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)

مصر: محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل وصدارة الانتقاد الشعبي

هجوم إلكتروني متواصل على الفنان المصري محمد رمضان (موافع التواصل)

"محمد رمضان صهيوني" يتصدر مواقع التواصل في مصر

محمد رمضان في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

بفعالية تصل لـ90%.. الإعلان عن لقاح ثالث ضد فيروس كورونا

يعمل معهد جينير ومجموعة أكسفورد للقاحات في جامعة أوكسفورد على تطوير اللقاح (رويترز)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)