شاهد| الفلسطيني إبراهيم سميرة.. أصغر مسلم بمجلس ولايات أمريكا

فاز إبراهيم سميرة، الأمريكي من أصل أردني-فلسطيني، مؤخرًا بمقعد في مجلس ولاية فرجينيا الأمريكية، ليصبح أصغر ممثل مسلم في مجالس الولايات الأمريكية.

من هو إبراهيم سميرة؟

إبراهيم سميرة ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الأمريكي ويبلغ من العمر 27 عامًا وهو طبيب أسنان ممارس.

فوز سميرة يأتي بعد نجاحات سياسية حققها المسلمون في الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية، إذ وصلت نائبتان مسلمتان لمجلس النواب الأمريكي هما إلهان عمر من أصل صومالي ورشيدة طالب من أصل فلسطيني.

الجزيرة مباشر أجرت لقاءً خاصًا مع سميرة بعد أيام قليلة من فوزه، وسألته عن الأسباب التي أدت لوصوله لمجس الولاية في ظل جو الاحتقان والتحسس من "غير ذوي البشرة البيضاء" الذي تعيشه الولايات المتحدة منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للسلطة.

سهم ارتد لترمب:

سميرة قال إن جو الاحتقان والكراهية الذي ساد منذ وصول ترمب للسلطة، كان في الواقع بمثابة سهم ارتد إلى نحره، إّذ حدث رد فعل عكسي عند شريحة واسعة من المواطنين الأمريكيين الذين أرادوا أن يثبتوا التزامهم واحترامهم للتنوع.

سميرة: التغيرات التي حدثت في المناخ والمزاج السياسي الأمريكي ساهمت بشكل فعال بدخول المسلمين الأمريكيين إلى معترك السياسة بدفع أكبر وتوقع أن تستمر نجاحاتهم في الفترة المقبلة.

أرقام مجلس الهجرة الأمريكي لعام 2015 تظهر أن نسبة المهاجرين في ولاية فرجينيا بلغت 12.2 %، وأن واحدًا من كل ستة أشخاص عاملين هو مهاجر، أي بارتفاع قدره 1.2% عن عام 2013 حيث كانت نسبة المهاجرين في ولاية فرجينيا 11%.

من واشنطن: تقرير | أحمد الجنابي