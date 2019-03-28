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امرأة تلد مرتين في غضون شهر!

يجب أن تكون الأمهات والأطفال الرضع معًا باستمرار
يجب أن تكون الأمهات والأطفال الرضع معًا باستمرار
28/3/2019

في حادثة نادرة، أنجبت شابة بنغالية مرتين في غضون شهر واحد لامتلاكها رحمين.

التفاصيل:
  • بحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن عريفة سلطانة البالغة 20 عامًا، أنجبت ولدًا في فبراير/ شباط الماضي، ولكن المرأة لم تعلم أنها ما تزال حاملا بتوأمين، حيث شعرت بآلام في بطنها بعد بـ 26 يومًا.
  • عقب نقلها إلى المستشفى تبين أنها تمتلك رحمًا ثانيا، وحامل بتوأمين.
  • خضعت سلطانة لعملية ولادة قيصرية، قبل أن تخرج من المستشفى برفقة توائمها الثلاثة وهم  بصحة جيدة في مارس / آذار الحالي.
  • الطبيبة سيلا بودار قالت: "تفاجأنا عندما رأينا التوأمين بالتصوير الشعاعي، حيث أننا لم نواجه موقفًا مماثلًا من قبل".
  • سلطانة ذكرت أن قدوم أطفالها إلى الحياة بصحة جيدة يعد معجزة من الله. وأضافت: "سأقوم بما أستطيع حتى يكونوا سعداء".
  • الطبيب بودار، وهو أحد طاقم المستشفى الذي أنجبت فيه المرأة توائمها، قال إن التوائم ولدوا من رحمين مختلفين، وهذا أمر نادر في الطب.
  • الأم خرجت من المستشفى، الثلاثاء، رفقة أبنائها الثلاثة الذين يتمتعون جميعا بصحة جيدة حسب ما أكدته المصادر الطبية.
  • الطبيب أكد إنه لم يشهد حالة من هذا القبيل على مدى السنوات الثلاثين التي قضاها في مجال الطب.
المصدر : الأناضول + وسائل إعلام بريطانية
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