امرأة تلد مرتين في غضون شهر!

في حادثة نادرة، أنجبت شابة بنغالية مرتين في غضون شهر واحد لامتلاكها رحمين.
التفاصيل:
- بحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن عريفة سلطانة البالغة 20 عامًا، أنجبت ولدًا في فبراير/ شباط الماضي، ولكن المرأة لم تعلم أنها ما تزال حاملا بتوأمين، حيث شعرت بآلام في بطنها بعد بـ 26 يومًا.
- عقب نقلها إلى المستشفى تبين أنها تمتلك رحمًا ثانيا، وحامل بتوأمين.
- خضعت سلطانة لعملية ولادة قيصرية، قبل أن تخرج من المستشفى برفقة توائمها الثلاثة وهم بصحة جيدة في مارس / آذار الحالي.
- الطبيبة سيلا بودار قالت: "تفاجأنا عندما رأينا التوأمين بالتصوير الشعاعي، حيث أننا لم نواجه موقفًا مماثلًا من قبل".
- سلطانة ذكرت أن قدوم أطفالها إلى الحياة بصحة جيدة يعد معجزة من الله. وأضافت: "سأقوم بما أستطيع حتى يكونوا سعداء".
- الطبيب بودار، وهو أحد طاقم المستشفى الذي أنجبت فيه المرأة توائمها، قال إن التوائم ولدوا من رحمين مختلفين، وهذا أمر نادر في الطب.
- الأم خرجت من المستشفى، الثلاثاء، رفقة أبنائها الثلاثة الذين يتمتعون جميعا بصحة جيدة حسب ما أكدته المصادر الطبية.
- الطبيب أكد إنه لم يشهد حالة من هذا القبيل على مدى السنوات الثلاثين التي قضاها في مجال الطب.