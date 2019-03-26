البث الحي
منوعات

أسئلة لم تجب عنها آبل بشأن خدماتها الجديدة

لم تكشف آبل عن أسعار خدمة "آبل تي في" التي يتوقع أن تضم باقات من القنوات التلفزيونية
لم تكشف آبل عن أسعار خدمة "آبل تي في" التي يتوقع أن تضم باقات من القنوات التلفزيونية
26/3/2019

رغم إعلان شركة آبل الأمريكية العملاقة عن عدد من أهم خدماتها خلال سنوات فإن الإعلان غابت عنه معلومات مهمة.

أهم ما أعلنت عنه آبل في مؤتمرها الإثنين:
  • خدمة آبل نيوز: سيتحول تطبيق آبل نيوز إلى متجر يضم جميع أنواع الإصدارات الصحفية باسم "آبل نيوز بلس". 
  • ستضم هذه الخدمة العشرات من المجلات والصحف، باستثناء صحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز اللتين يبدو أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق مع آبل بخصوص الاستفادة من خدماتهما الإخبارية. 
  • آبل كارد، وهو بطاقة ائتمان دشنتها آبل بالتعاون مع مجموعة غولدمان ساكس المصرفية.
  • آبل أركيد، وهي خدمة ألعاب ألكترونية.
  • آبل تي في، وهي خدمة قنوات تلفزيونية.
  • آبل تي في بلس: وستقدم فيها آبل خدمات تلفزيونية وبرامجية من إنتاجها، ستعتمد فيها على عدد من كبار الأسماء في هوليود.
الإعلان الأهم خلال سنوات:
  • تعد الخدمات التي أعلنتها آبل أمس الإثنين من أهم ما أعلنته في تاريخها.
  • إذا كانت آبل في نسختها الأول قد دشنت كمبيوتر ماكنتوش، وفي نسختها الثانية دشنت الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الذكية وساعة آبل وغيرها، فإن آبل في نسختها الثالثة تدشن مجموعة من الخدمات المهمة ذات العوائد المتصاعدة.
دشنت آبل بطاقة ائتمان بالتعاون مع مجموعة غولدمان ساكس المصرفية ـ رويترز
 إعلان منقوص:
  • لكن إعلان الخدمات الجديدة جاء منقوصا من بعض المعلومات التي كان ينتظرها المراقبون والمستهلكون.
  • لم تكشف آبل مثلا عن أسعار خدمة "آبل تي في" التي يتوقع أن تضم باقات من القنوات التلفزيونية. 
  • الشركة لم تفصح كذلك عن أسعار خدمة "آبل تي في بلس".
  • لم تعلن آبل أيضا عن خططها بخصوص الإنفاق على خدمات المحتوى المرئي الذي ستنتجه، فإذا كانت تسعى لمنافسة شركة مثل نتفليكس فإن الأخيرة تنفق نحو 10 مليارات دولار سنويا على إنتاج المحتوى.
  • كانت خدمة "آبل نيوز بلس" هي الخدمة الوحيدة التي كشفت آبل عن أسعارها، حيث ستبلغ 9.99 دولارات شهريا، والتي ستضم العشرات من الصحف والمجلات ومن بينها صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. 
  • لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الخدمة ستمكن المشتركين من الوصول إلى جميع المحتوى في هذه الصحف أم سيظل هناك محتوى حصري لا يستفيد منه سوى المشتركين المباشرين في الصحف.
  • لم تعلن آبل كذلك عن أسعار خدمات "آبل أركيد" أو بطاقات ائتمان "آبل كارد".
  • علقت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية على غياب هذه المعلومات المهمة بقولها: "إذا كان لديك فعالية لتدشين شيء ما فإن عدم تقديم أجزاء رئيسية من المعلومات يبدو غريباً. أليس هذا الحدث هو المنصة لتقديم هذه المعلومات؟"
المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية
المزيد من منوعات

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)

مصر: محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل وصدارة الانتقاد الشعبي

هجوم إلكتروني متواصل على الفنان المصري محمد رمضان (موافع التواصل)

"محمد رمضان صهيوني" يتصدر مواقع التواصل في مصر

محمد رمضان في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

فرنسا ترد على "تصريحات التهدئة" من أردوغان.. ماذا قالت؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)