أسئلة لم تجب عنها آبل بشأن خدماتها الجديدة

رغم إعلان شركة آبل الأمريكية العملاقة عن عدد من أهم خدماتها خلال سنوات فإن الإعلان غابت عنه معلومات مهمة.

أهم ما أعلنت عنه آبل في مؤتمرها الإثنين:

خدمة آبل نيوز: سيتحول تطبيق آبل نيوز إلى متجر يضم جميع أنواع الإصدارات الصحفية باسم "آبل نيوز بلس".

ستضم هذه الخدمة العشرات من المجلات والصحف، باستثناء صحيفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز اللتين يبدو أنهما لم يتوصلا إلى اتفاق مع آبل بخصوص الاستفادة من خدماتهما الإخبارية.

آبل كارد، وهو بطاقة ائتمان دشنتها آبل بالتعاون مع مجموعة غولدمان ساكس المصرفية.

آبل أركيد، وهي خدمة ألعاب ألكترونية.

آبل تي في، وهي خدمة قنوات تلفزيونية.

آبل تي في بلس: وستقدم فيها آبل خدمات تلفزيونية وبرامجية من إنتاجها، ستعتمد فيها على عدد من كبار الأسماء في هوليود.

الإعلان الأهم خلال سنوات:

تعد الخدمات التي أعلنتها آبل أمس الإثنين من أهم ما أعلنته في تاريخها.

إذا كانت آبل في نسختها الأول قد دشنت كمبيوتر ماكنتوش، وفي نسختها الثانية دشنت الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الذكية وساعة آبل وغيرها، فإن آبل في نسختها الثالثة تدشن مجموعة من الخدمات المهمة ذات العوائد المتصاعدة.

دشنت آبل بطاقة ائتمان بالتعاون مع مجموعة غولدمان ساكس المصرفية ـ رويترز

إعلان منقوص: