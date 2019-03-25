شاهد: "سبايدرمان" الفرنسي يتسلق ناطحة سحاب من دون حبال

تسلق آلان روبير، الذي أُطلق عليه اسم "سبايدرمان الفرنسي"، ناطحة سحاب في باريس الإثنين، من دون حبال لجمع الأموال لتجديد كاتدرائية نوتردام.
التفاصيل:
- أظهرت لقطات تلفزيونية الرجل البالغ من العمر 56 عاما وهو يستخدم الدعامات الأفقية الموجودة بواجهة مقر إحدى الشركات وهيكل يمتد بطول المبنى ذي الواجهة الزجاجية الذي يبلغ ارتفاعه 185 مترا في منطقة لا ديفونس التجارية.
- توقف روبير بانتظام لوضع مسحوق الطباشير على يده، واعتقل بعد فترة وجيزة من استكماله تحدي التسلق.
- روبير قال لـ"رويترز" قبل تسلق ناطحة السحاب إن رعاته حرروا شيكا بقيمة 5000 يورو (5650 دولارا) للمساعدة في تمويل عملية الترميم.
- تسلق روبير أكثر من 100 مبنى بما في ذلك جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو وبرج خليفة في دبي، وكذلك البرج نفسه في باريس في عام 2016.
- يقوم رئيس أساقفة باريس بحملة لجمع أكثر من 100 مليون يورو لإنقاذ التماثيل المتداعية والأقواس بكاتدرائية نوتردام.