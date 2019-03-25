شاهد: "سبايدرمان" الفرنسي يتسلق ناطحة سحاب من دون حبال

تسلق آلان روبير، الذي أُطلق عليه اسم "سبايدرمان الفرنسي"، ناطحة سحاب في باريس الإثنين، من دون حبال لجمع الأموال لتجديد كاتدرائية نوتردام.

التفاصيل:

أظهرت لقطات تلفزيونية الرجل البالغ من العمر 56 عاما وهو يستخدم الدعامات الأفقية الموجودة بواجهة مقر إحدى الشركات وهيكل يمتد بطول المبنى ذي الواجهة الزجاجية الذي يبلغ ارتفاعه 185 مترا في منطقة لا ديفونس التجارية.

توقف روبير بانتظام لوضع مسحوق الطباشير على يده، واعتقل بعد فترة وجيزة من استكماله تحدي التسلق.