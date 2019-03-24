مؤتمر آبل: ما الجديد لدى الشركة العملاقة لتقدمه لعملائها؟

تنظم شركة آبل الأمريكية العملاقة الإثنين واحدا من أهم فعالياتها السنوية، وسط حالة من الترقب لما ستعلنه الشركة من خدمات جديدة في سوق الهواتف الذكية.
تحديات وسط سوق مشبعة
- منذ سنوات اعتادت شركة آبل عقد مؤتمرين سنويين، للكشف عن أحدث ما لديها، أحدهما في شهر مارس/ آذار، والآخر في يونيو/ حزيران.
- تشهد سوق الهواتف الذكية الآن حالة من التشبع بأجهزة ذات إمكانيات مدهشة، لكنها لا تختلف كثيرا عن بعضها.
- بعض الهواتف القابلة للطي التي أعلن عنها خلال الأسابيع الأخيرة تبدو مثيرة للاهتمام، لكنها ليست مؤهلة لإحداث ثورة في صناعة الهواتف الذكية.
ما الجديد؟
- يبدو أن شركة آبل تستعد لعهد ما بعد الآيفون.
- رغم أن مبيعات آيفون لن تتوقف فإنه ليس سرا أن المبيعات تتناقص من عام إلى آخر.
- يتوقع أن تتجه آبل إلى عالم الخدمات، وهو ما سيكون الملمح الرئيسي لفعالية آبل غدا الإثنين.
- يتوقع كذلك أن تكشف آبل عن خدمات جديدة تماما ضمن خدمات البث الموسيقي التي تقدمها.
- أكثر الإشاعات المثيرة للاهتمام التي تحيط بمؤتمر آبل يتركز على خطط الشركة في مجال خدمات التلفزيون، وهو شيء تحدثت عنه الشركة سابقا، كما ألمح مدير الشركة تيم كوك إليه مرارا.
- لمدة طويلة كانت الإشاعات تتمحور حول مساعي آبل لإطلاق خدمات تلفزيون تضم باقات محدودة من قنوات الكابل، لكن آبل تخلت عن هذه الفكرة بعدما أخفقت في التوصل لاتفاق لإطلاق هذه الخدمة.
- بدلا من هذا قررت آبل قبل سنوات استثمار الكثير من الأموال في تطوير وامتلاك محتوى أصلي، وهي تعمل حاليا على إطلاق أكثر من عشرين برنامجا أصليا، رغم أنه ليس من الواضح كيف تخطط لإتاحة هذا المحتوى لمستخدمي نظام تشغيل آي أو إس.
- ثمة توقعات بأن تتاح هذه البرامج الأصلية لمستخدمي آي أو إس مجانا، في حين ستتاح خطط أخرى بنظام الاشتراك.
- كانت بعض التكهنات تتحدث سابقا عن عزم شركة آبل منافسة عمالقة البث التلفزيوني مثل نتفليكس وهولو، لكن تقريرا لموقع ريكود لأخبار التكنولوجيا كشف أن خطط أبل الخاصة بخدمة التلفزيون حاليا سوف تكون أقل طموحا بكثير.
- ثمة توقعات أيضا بأن تعلن آبل غدا الإثنين عن خدمة أخبار مدفوعة عبر اشتراكات شهرية، رغم أنباء عن رفض بعض وسائل الإعلام التعاون مع آبل في هذه الخدمة بسبب خلاف حول تقاسم العوائد.
- يتوقع أن تقدم آبل أيضا بطاقات ائتمان خاصة بها بالتعاون مع مجموعة غولدمان ساكس المصرفية.
- تقول تقارير إن هذه البطاقة ستكون مدمجة ضمن تطبيق محفظة آبل ، وربما تقدم لمستخدميها مكافآت عند استخدامها في شراء منتجات الشركة.