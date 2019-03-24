مؤتمر آبل: ما الجديد لدى الشركة العملاقة لتقدمه لعملائها؟

تنظم شركة آبل الأمريكية العملاقة الإثنين واحدا من أهم فعالياتها السنوية، وسط حالة من الترقب لما ستعلنه الشركة من خدمات جديدة في سوق الهواتف الذكية.

تحديات وسط سوق مشبعة

منذ سنوات اعتادت شركة آبل عقد مؤتمرين سنويين، للكشف عن أحدث ما لديها، أحدهما في شهر مارس/ آذار، والآخر في يونيو/ حزيران.

تشهد سوق الهواتف الذكية الآن حالة من التشبع بأجهزة ذات إمكانيات مدهشة، لكنها لا تختلف كثيرا عن بعضها.

بعض الهواتف القابلة للطي التي أعلن عنها خلال الأسابيع الأخيرة تبدو مثيرة للاهتمام، لكنها ليست مؤهلة لإحداث ثورة في صناعة الهواتف الذكية.

ما الجديد؟