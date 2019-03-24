شاهد: سفينة معطلة تتأرجح بقوة قبالة النرويج وإجلاء مئات الركاب

ذكر مسؤولون نرويجيون أن سفينة سياحية تعرضت لعطل في محركها على الساحل الغربي للنرويج، ما استدعى عملية إجلاء طارئة لجميع من كانوا على متنها والبالغ عددهم 1373 شخصًا.

وواصلت مروحيات نروجية مساء السبت عملية إجلاء الركاب من على متن السفينة، وسط أمواج عاتية وأحوال جوية سيئة.

نداء استغاثة:

الشرطة في إقليم "مور أوغ رومسدال" في أقصى شمال غربي النرويج، قالت إن السفينة "فايكينغ سكاي" أرسلت نداء استغاثة ظهر أمس السبت.

مركز الإسعاف في جنوب النرويج قال في تغريدة عبر تويتر إن "السفينة وجهت نداء استغاثة. مشاكل في المحرك وسط أحوال جوية سيئة"، وقررت السلطات على الفور إجلاء الركاب على متن مروحيات بسبب الأمواج العاتية.

في وقت لاحق، أكدت الشركة المشغلة للسفينة السياحية، أن السفينة كان على متنها 915 راكبًا علاوة على طاقم مكون من 458 فردًا.

قائد عمليات الشرطة تور أندري فرانك قال إن "السفينة تعمل فقط بمحرك واحد والرياح قوية جدًا. نفضل تاليًا أن يتم نقل الناس إلى البر. إجلاء الجميع سيستغرق وقتًا".

بحسب المسؤول في مركز الإسعاف في جنوب النرويج بير فييلد، فإن ركاب السفينة يتوزعون على 16 جنسية وعدد كبير منهم هم أمريكيون وبريطانيون.

خدمة الإنقاذ قالت إن سفنا عدة وأربع طائرات هليكوبتر تشارك في عملية الإنقاذ كما جرى تجهيز أماكن لاستقبال الركاب بعد نقلهم، وقال متحدث آخر إن كل فرق البحث والإنقاذ في المنطقة في حالة تأهب وتضم 60 متطوعًا من الصليب الأحمر النرويجي.

سفينة جانحة في النرويج (رويترز)

سوء الأحوال الجوية:

شبكة (إن.آر.كيه) الإذاعية بثت لقطات تظهر السفينة وهي تتعرض لأمواج عنيفة في منطقة ليست بعيدة عن امتداد صخري من الساحل المعروف باسم هوستادفيكا.

تم إرسال العديد من المروحيات والسفن إلى المنطقة للمساعدة في إجلاء ركاب السفينة، حسب خدمة الإنقاذ البحري النرويجية.

بحلول صباح اليوم الأحد، تم إنقاذ 297 شخصًا، طبقًا لتقارير إعلامية. وأرسلت سفن أخرى إلى المنطقة وأقيم مركز لاستقبال الركاب الذين يتم إجلاؤهم.

الشرطة كانت قد ذكرت أنه بحلول الساعة 0145 من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (0045 بتوقيت غرينتش) تم إنقاذ أول 230 راكبًا ونقلهم إلى الشاطئ. وتم ايداعهم في مركز للطوارئ في بلدة برينهالين، 500 كيلومتر شمالي أوسلو.

الشرطة أضافت أنه تم نقل 16 مصابًا إلى ثلاثة مستشفيات. وذكرت وكالة (إن.بي.تي) للأنباء أن ثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة.

عقبة أخرى: