بخدعة.. طفل مصري ينقذ 51 تلميذا إيطاليا من الموت حرقا

ساهم طفل مصري يبلغ من العمر 13 عاما في إنقاذ حياة 51 تلميذا إيطاليا كانوا على متن حافلة مدرسية خطفها سائقها، ثم أشعل النار فيها بالقرب من مدينة ميلانو.

التفاصيل:

وفق ما ذكرته وكالة "أنسا" الإيطالية الإخبارية، الجمعة، فإن سائق الحافلة السنغالي الإيطالي اختطف، الأربعاء، حافلة مدرسية على متنها 51 طفلاً وأحرقها بالقرب من ميلانو (شمالي إيطاليا).

ألمحت الوكالة الإيطالية إلى أن سائق الحافلة فعل ذلك احتجاجا على سياسات منع دخول اللاجئين إلى إيطاليا.

الوكالة أشارت إلى أن طفلا مصريا يدعى رامي شحاتة، خبأ هاتفه المحمول بعدما استولى السائق على كل هواتف زملائه المحمولة، وأجرى اتصالا بوالده أثناء تظاهره بتلاوة بعض الصلوات باللغة العربية، لكنه كان يرسل رسالة استغاثة إلى والده.

الوكالة: والد رامي، اتصل بالشرطة الإيطالية على الفور، وأبلغ عن تلك الواقعة، والتي تمكنت من تحديد موقع الحافلة ومطاردتها، وإجبار السائق على التوقف أثناء إضرامه النيران بها.

حسب المصدر ذاته، تمكنت الشرطة الإيطالية من كسر نوافذ الحافلة وإنقاذ الأطفال وإخراجهم جميعا سالمين.

احتفت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة "لا ريبوبليكا"، بالطفل المصري رامي شحاتة، إذ أطلقت عليه لقب "البطل".

#إيطاليا تقرر منحه الجنسية لإنقاذه 51 طالبا.. تعرف على رامي شحاته

-شاب مصري تمكن من إبلاغ الشرطة بتعرض زملائه للخطف من قبل سائق حافلتهم.

-استطاع أن يخبئ هاتفه بعدما جمع السائق هواتف التلاميذ.

– مسؤولو إنقاذ تمكنوا من توقيف الحافلة وتحرير التلاميذ قبل أن يشعل فيها السائق النار. pic.twitter.com/BqALDbCp4V — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 22, 2019

ولم يحصل رامي، حتى الآن على وثائق رسمية خاصة بالجنسية الإيطالية، وقال والده لوسائل إعلام محلية "لقد أدى ابني واجبه، ولو حصل على الجنسية الإيطالية الآن فسيكون هذا شيئا لطيفا نود أن نبقى في هذا البلد".

وتتجه أعداد غير قليلة من المصريين للهجرة إلى إيطاليا، ووفق إحصاء رسمي مصري في 2017، فإن هناك 1.2 مليون مصري مقيمون في الدول الأوربية، منهم 560 ألف مقيم في إيطاليا، أو ما يعادل 44.8 % منهم.