بخدعة.. طفل مصري ينقذ 51 تلميذا إيطاليا من الموت حرقا

ساهم طفل مصري يبلغ من العمر 13 عاما في إنقاذ حياة 51 تلميذا إيطاليا كانوا على متن حافلة مدرسية خطفها سائقها، ثم أشعل النار فيها بالقرب من مدينة ميلانو.
#إيطاليا تقرر منحه الجنسية لإنقاذه 51 طالبا.. تعرف على رامي شحاته
-شاب مصري تمكن من إبلاغ الشرطة بتعرض زملائه للخطف من قبل سائق حافلتهم.
-استطاع أن يخبئ هاتفه بعدما جمع السائق هواتف التلاميذ.
– مسؤولو إنقاذ تمكنوا من توقيف الحافلة وتحرير التلاميذ قبل أن يشعل فيها السائق النار. pic.twitter.com/BqALDbCp4V
— قناة الجزيرة (@AJArabic) March 22, 2019
ولم يحصل رامي، حتى الآن على وثائق رسمية خاصة بالجنسية الإيطالية، وقال والده لوسائل إعلام محلية "لقد أدى ابني واجبه، ولو حصل على الجنسية الإيطالية الآن فسيكون هذا شيئا لطيفا نود أن نبقى في هذا البلد".
وتتجه أعداد غير قليلة من المصريين للهجرة إلى إيطاليا، ووفق إحصاء رسمي مصري في 2017، فإن هناك 1.2 مليون مصري مقيمون في الدول الأوربية، منهم 560 ألف مقيم في إيطاليا، أو ما يعادل 44.8 % منهم.