"أبل" تعلن عن مفاجأة جديدة.. وشعارها "حان وقت العرض"

دعت شركة أبل الأمريكية عملاق صناعة الأجهزة الإلكترونية في العالم وسائل الإعلام إلى حضور مناسبة تقيمها في 25 من مارس/ آذار الجاري.

وذلك على مسرح "ستيف جوبز" في مقرها الرئيسي في ولاية كاليفورنيا، حيث من المتوقع أن تعلن عن تدشن خدمة جديدة للتلفزيون المدفوع والفيديو.

رؤية ستيف جوبز لتلفزيون آبل:

أخبر ستيف جوبز كاتب سيرته الذاتية في عام 2011 أن شركة "أبل" قد وصلت أخيرًا إلى صيغة لتلفزيون أبل. ولكن بعد ثماني سنوات، ما زال خلفه "تيم كوك" يحاول الفوز بمكان في سوق خدمة التلفزيون المدفوعة.

على مدار أكثر من عقد من الزمان، ابتكرت شركة "أبل" فكرة صنع أجهزة التلفزيون الخاصة بها تدمج عبرها شركات مزودي الخدمة التلفزيونية لتوفير خيارات منوعة ومختلفة من البرامج والخدمات لعملائها.

لكن وبعد كل هذه المحاولات، أصبحت "أبل" على استعداد للكشف عن رؤيتها الحديثة للتلفزيون يوم 25 مارس/ آذار الجاري في حدث مهم في مقرها الرئيسي تحت عنوان "حان وقت العرض".

كوك يكمل مسيرة جوبز:

اعتبر المدير التنفيذي الحالي لشركة أبل تيم كوك أن التسارع وانتشار خدمات البث قد خلق دورًا جديدًا لشركة "آبل" هو تجميع ما تفرق في غيرها.

كوك: شركة "أبل" تسعى إلى إعادة ابتكار "التلفزيون المدفوع الذي يقدم قائمة برامج من مجموعة واسعة من المصادر، بما في ذلك المحتوى الأصلي الذي ستنتجه "أبل".

لطالما ألمحت أبل إلى اعتزامها تقديم خدمة "تلفزيون" مميزة، إذ أنفقت ملياري دولار في هوليوود لإنتاج محتوى أصلي بها ولديهم الآن أكثر من 30 مسلسلًا، كما وقعت عقودا مع نجوم كبار يحظون بشعبية كبيرة لإنتاج برامج على منصتها الجديدة مثل مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري المخرج العالمي ستيفن سبيلبرغ، بالإضافة إلى صناعة المحتوى الأصلي، قامت الشركة بالتعاقد مع من عدد من شركاء، بما في ذلك HBO وStarz.

المنافسة مع نيتفليكس

يعتبر متخصصون في مجال التكنولوجيا أن تدشين الخدمة التلفزيونية العالمية خطوة طموحة لمنافسة خدمات نتفليكس وبرايم فيديو التابعة لأمازون، إذ من المرجح أن يتم توزيع الخدمة عبر متجر تطبيقات أبل المتاح حاليا في أكثر من 100 دولة.

تعليقا عن الموضوع، أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيتفليكس "ريد هاستينغز" أن شركته لن تشارك في منصة البث الجديدة لشركة أبل.

قال هاستينغز في مؤتمر صحفي، الإثنين الماضي، "نريد أن يشاهد الناس المحتوى الخاص بنا على منصتنا، لقد اخترنا عدم الاندماج في خدمتهم".

أضاف: "لقد كان لدينا دائما منافسين هائلين، هذه شركات رائعة وكبيرة وذات تمويل جيد، لكنك تقدم أفضل ما لديك عندما يكون لديك منافسين رائعين".

موقف نيتفلكس يعكس احتدام المنافسة بين عملاقين في وادي السيليكون.

لماذا توجهت "آبل" نحو التلفزيون المدفوع؟