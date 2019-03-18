بعد أسبوع عصيب: استقالات في "فيسبوك" و "واتساب"

قبل عام مضى، لم يكن يتصور أن أحدا من مسؤولي "فيسبوك" يمكنه مغادرة منصبه في الشركة، إلا أن الوضع حاليا تغير بصورة كبيرة.
التفاصيل
- أعلن كريس كوكس، المدير التنفيذي البارز في فيسبوك، مغادرته الشركة هذا الأسبوع إلى جانب كريس دانيلز، الذي يدير تطبيق واتساب.
- دانيلز كان يدير واتساب نظرا لرحيل المؤسسين لتطبيق الرسائل، كما حدث مع مؤسسي انستغرام.
- فيسبوك عانى من عطل لست ساعات، الأربعاء الماضي، وهو ما تسبب في نظرة سلبية للغاية بشأن المؤسسة التي تطمح لأن تكون " البنية الأساسية المهمة للديمقراطية المعاصرة".
- فيسبوك يواجه اتهامات جنائية جديدة بشأن إذا ما كانت شركات مثل آبل وأمازون ومايكروسوفت منحت ولوجا إلى الرسوم البيانية الاجتماعية السرية للمستخدمين.
- الإرهابي الأسترالي الذي نفذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا بث مذبحته مباشرة على فيسبوك.
لماذا الأمر مهما
- يسيطر مارك زوكربرغ بشكل كامل على فيسبوك ومجلس الإدارة ولا يخشى من استخدام هذه السيطرة كما يشاء.
- يمكن لمليارات المستخدمين فعل شيء بخلاف الانتظار لرؤية ما يعتزم زوكربرغ فعله بهم مستقبلا.