بعد أسبوع عصيب: استقالات في "فيسبوك" و "واتساب"

قبل عام مضى، لم يكن يتصور أن أحدا من مسؤولي "فيسبوك" يمكنه مغادرة منصبه في الشركة، إلا أن الوضع حاليا تغير بصورة كبيرة.

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أعلن كريس كوكس، المدير التنفيذي البارز في فيسبوك، مغادرته الشركة هذا الأسبوع إلى جانب كريس دانيلز، الذي يدير تطبيق واتساب.

دانيلز كان يدير واتساب نظرا لرحيل المؤسسين لتطبيق الرسائل، كما حدث مع مؤسسي انستغرام.

فيسبوك عانى من عطل لست ساعات، الأربعاء الماضي، وهو ما تسبب في نظرة سلبية للغاية بشأن المؤسسة التي تطمح لأن تكون " البنية الأساسية المهمة للديمقراطية المعاصرة".

فيسبوك يواجه اتهامات جنائية جديدة بشأن إذا ما كانت شركات مثل آبل وأمازون ومايكروسوفت منحت ولوجا إلى الرسوم البيانية الاجتماعية السرية للمستخدمين.

الإرهابي الأسترالي الذي نفذ الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا بث مذبحته مباشرة على فيسبوك.

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