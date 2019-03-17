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الجزيرة مباشر تطلق دعوة للحديث عن "الأم"

الجزيرة مباشر تطلق دعوة للحديث عن "الأم"
الجزيرة مباشر تطلق دعوة للحديث عن "الأم"
17/3/2019

أطلقت "الجزيرة مباشر" عبر منصاتها التفاعلية دعوة للحديث عن الأم قبيل أيام من الاحتفال بعيدها الذي يوافق 21 مارس/آذار من كل عام.

وتدعو "الجزيرة مباشر" جماهير المتابعين في كل مكان للتفاعل بفيديوهات وصور وتدوينات عبر هاشتاج #رسالتي_لست_الحبايب، مع حلول يوم عيد الأم الخميس المقبل.

يمكن لمتابعينا في كل مكان المشاركة بمقاطع وصور إما للشخص بمفرده أو بمشاركة "ست الحبايب".

سوف يتم عرض أفضل الفيديوهات والصور والتدوينات عبر شاشة الجزيرة مباشر يوم الاحتفال بـ"عيد الأم".

نسأل الله الرحمة لكل الأمهات اللائي رحلن عن الحياة، وأن يشمل بعنايته الأحياء منهن. وفي عيد الأم، نتوجه بالتحية كذلك لكل الآباء حول العالم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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