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نجاة رجل بأعجوبة من سهم اخترق هاتفه المحمول

هاتف محمول يتلقى سهما بدلا من صاحبه في أستراليا
هاتف محمول يتلقى سهما بدلا من صاحبه في أستراليا
14/3/2019

نجا رجل أسترالي وبأعجوبة في مواجهة مسلح بقوس وأسهم أمام منزله، إذ اخترق سهم أطلقه المسلح هاتفه المحمول الذي كان يمسكه لتصوير الواقعة.

وقالت الشرطة الأسترالية اليوم الخميس إن الرجل نجا بأعجوبة من سهم أطلقه الذي كان يحمل قوسا وأسهم أمام منزله، واخترق السهم الذي أطلقه المسلح هاتفه المحمول الذي كان يمسك به لتصوير الواقعة.

وجاء في بيان للشرطة أن "الرجل رفع هاتفه المحمول لالتقاط صورة للمسلح الذي رفع عندها قوسه وكان مستعدا لإطلاق السهم.

بيان الشرطة أوضح قائلا" يعتقد أن المسلح أطلق السهم فاخترق هاتف الرجل المحمول وارتطم بذقنه ما سبب جرحا صغيرا لم يستدع عناية طبية".

الشرطة قالت إنها اعتقلت رجلا عمره 39 عاما في الموقع ووجهت إليه اتهامات.

كان الرجل الذي يبلغ من العمر 43 عاما قد عاد إلى منزله أمس ليجد رجلا مسلحا يعرفه في انتظاره خارج المنزل في بلدة نيمبن الصغيرة على الساحل الشرقي للبلاد على بعد نحو 150 كيلومترا جنوبي برزبين.

الشرطة الأسترالية تعرض الهاتف مغروسا فيه السهم
المصدر : رويترز
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