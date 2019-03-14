فيسبوك تلجأ إلى "تويتر" لإخطار مستخدميها عن العطل

قالت شركة فيسبوك إن بعض المستخدمين في دول مختلفة يواجهون مشكلة في استخدام تطبيقاتها واسعة الانتشار ليصبح هذا العطل الأطول مدة الذي تعانيه في الماضي القريب.

التفاصيل:

الشركة قالت، الأربعاء، إن مستخدميها على منصات إنستغرام وواتساب وفيسبوك واجهوا بعض المشاكل في استخدام التطبيقات.

فيسبوك لجأت إلى موقع تويتر لإخطار المستخدمين بأنها تعمل على حل المشكلة.

الشركة التي يوجد مقرها في كاليفورنيا، قالت إن بعض المستخدمين تأثر بالمشكلة منذ أكثر من عشر ساعات في أقرب وقت ممكن وأكدت أن المسألة لا تتصل بهجوم لحجب الخدمة.

موقع داونديتيكتور الذي يتابع أعطال المواقع الإلكترونية قال إن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أجزاء من الولايات المتحدة واليابان وبعض أجزاء أوربا تأثروا بالعطل.

فيسبوك، التي تجني أغلبية دخلها من الإعلانات قالت لوكالة بلومبرغ للأنباء إنها ما زالت تدرس الأثر الكامل لهذا العطل "بما في ذلك احتمال رد الأموال للمعلنين".

هذا ليس أول انقطاع لفيسبوك، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توقفت الشبكة الاجتماعية الأشهر عالميًا،نحو 40 دقيقة، في حادث تسبب فيه اختبار أجرته الشركة.

الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ

من جهتها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المدعين الفيدراليين، يقومون بإجراء تحقيق جنائي، حول صفقات بيانات فيسبوك مع كبرى شركات تصنيع الإلكترونيات.

أبرز ما ورد في تقرير نيويورك تايمز: