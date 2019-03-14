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فيسبوك تلجأ إلى "تويتر" لإخطار مستخدميها عن العطل

14/3/2019

قالت شركة فيسبوك إن بعض المستخدمين في دول مختلفة يواجهون مشكلة في استخدام تطبيقاتها واسعة الانتشار ليصبح هذا العطل الأطول مدة الذي تعانيه في الماضي القريب.

التفاصيل:
  • الشركة قالت، الأربعاء، إن مستخدميها على منصات إنستغرام وواتساب وفيسبوك واجهوا بعض المشاكل في استخدام التطبيقات.
  • فيسبوك لجأت إلى موقع تويتر لإخطار المستخدمين بأنها تعمل على حل المشكلة.
  • الشركة التي يوجد مقرها في كاليفورنيا، قالت إن بعض المستخدمين تأثر بالمشكلة منذ أكثر من عشر ساعات في أقرب وقت ممكن وأكدت أن المسألة لا تتصل بهجوم لحجب الخدمة.
  • موقع داونديتيكتور الذي يتابع أعطال المواقع الإلكترونية قال إن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أجزاء من الولايات المتحدة واليابان وبعض أجزاء أوربا تأثروا بالعطل. 
  • فيسبوك، التي تجني أغلبية دخلها من الإعلانات قالت لوكالة بلومبرغ للأنباء إنها ما زالت تدرس الأثر الكامل لهذا العطل "بما في ذلك احتمال رد الأموال للمعلنين".
  • هذا ليس أول انقطاع لفيسبوك، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توقفت الشبكة الاجتماعية الأشهر عالميًا،نحو 40 دقيقة، في حادث تسبب فيه اختبار أجرته الشركة.
الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ

 

من جهتها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المدعين الفيدراليين، يقومون بإجراء تحقيق جنائي، حول صفقات بيانات فيسبوك مع كبرى شركات تصنيع الإلكترونيات.

أبرز ما ورد في تقرير نيويورك تايمز:
  • هيئة محلفين كبرى في نيويورك استدعت معلومات من شركتين على الأقل تشتهران بتصنيع هواتف ذكية وأجهزة أخرى (لم تسمها)، نقلًا عن شخصين مجهولي الهوية على دراية بالطلب.
  • الشركتان كانت لديهما شراكات مع بيانات فيسبوك، ما أتاح لهما الوصول إلى المعلومات الشخصية لمئات الملايين من المستخدمين.
  • فيسبوك من جهتها اعتبرت أن تلك الصفقات جهود غير ضارة لمساعدة صانعي الهواتف الذكية على توفير ميزات فيسبوك للمستخدمين قبل أن يكون للشبكة الاجتماعية تطبيق خاص بها.
  • ليس من الواضح متى بدأ التحقيق أو بالضبط ما الذي يركز عليه.
  • لم تستجب إدارة فيسبوك لطلب التعليق على المعلومات الواردة في التحقيق، بحسب أسوشيتد برس.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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