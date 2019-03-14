تعويض أمريكية بـ 29 مليون دولار بسبب أحد منتجات "جونسون"

أمرت هيئة محلفين بولاية كاليفورنيا الأمريكية بدفع 29 مليون دولار لامرأة قالت إنها أصيب بالسرطان جراء استخدامها أحد منتجات شركة "جونسون آند جونسون".
التفاصيل:
- السيدة الأمريكية تيري ليفيت قالت إن مادة الاسبستوس المستخدمة في بودرة "تلك" من إنتاج شركة جونسون آند جونسون تسببت في إصابتها بالسرطان.
- الحكم الصادر من المحكمة العليا بالولاية، يمثّل أحدث ضربة تتلقاها شركة مستلزمات التجميل والعناية بالصحة.
- تواجه شركة جونسون آند جونسون أكثر من 1300 دعوى قضائية مرتبطة ببودرة التلك.
رد الشركة:
- الشركة قالت إنها ستطعن على الحكم، لما وصفتها بأنها "أخطاء إجرائية وثبوتية" شابت عملية المحاكمة.
- الشركة أضافت أن فريق الدفاع عن المرأة لم يتمكن من إثبات أن بودرة التلك تحتوي على مادة "الاسبستوس".
- لم تقدم الشركة تفاصيل أخرى حول الأخطاء المزعومة خلال المحاكمة.
خلفيات:
- تيري ليفيت رفعت الدعوى القضائية ضد الشركة قائلة إنها استخدمت بودرة "جونسون آند جونسون" خلال فترتي الستينات والسبعينات واكتشفت إصابتها بسرطان الظهارة المتوسطة عام 2017.
- عام 2017، ألزمت هيئة محلفين بمحكمة في ولاية ميزوري الأمريكية شركة جونسون آند جونسون بدفع أكثر من 110 ملايين دولار لامرأة من فرجينيا بسبب إصابتها بالسرطان.