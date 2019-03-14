البث الحي
منوعات

تعويض أمريكية بـ 29 مليون دولار بسبب أحد منتجات "جونسون"

تواجه شركة جونسون آند جونسون أكثر من ألف وثلاثمائة دعوى قضائية مرتبطة ببودرة التلك. 
تواجه شركة جونسون آند جونسون أكثر من ألف وثلاثمائة دعوى قضائية مرتبطة ببودرة التلك. 
14/3/2019

أمرت هيئة محلفين بولاية كاليفورنيا الأمريكية بدفع 29 مليون دولار لامرأة قالت إنها أصيب بالسرطان جراء استخدامها أحد منتجات شركة "جونسون آند جونسون".

التفاصيل:
  • السيدة الأمريكية تيري ليفيت قالت إن مادة الاسبستوس المستخدمة في بودرة "تلك" من إنتاج شركة جونسون آند جونسون تسببت في إصابتها بالسرطان. 
  • الحكم الصادر من المحكمة العليا بالولاية، يمثّل أحدث ضربة تتلقاها شركة مستلزمات التجميل والعناية بالصحة.
  • تواجه شركة جونسون آند جونسون أكثر من 1300 دعوى قضائية مرتبطة ببودرة التلك. 
رد الشركة:
  • الشركة قالت إنها ستطعن على الحكم، لما وصفتها بأنها "أخطاء إجرائية وثبوتية" شابت عملية المحاكمة. 
  • الشركة أضافت أن فريق الدفاع عن المرأة لم يتمكن من إثبات أن بودرة التلك تحتوي على مادة "الاسبستوس". 
  • لم تقدم الشركة تفاصيل أخرى حول الأخطاء المزعومة خلال المحاكمة.
خلفيات:
  • تيري ليفيت رفعت الدعوى القضائية ضد الشركة قائلة إنها استخدمت بودرة "جونسون آند جونسون" خلال فترتي الستينات والسبعينات واكتشفت إصابتها بسرطان الظهارة المتوسطة عام 2017.         
  • عام 2017، ألزمت هيئة محلفين بمحكمة في ولاية ميزوري الأمريكية شركة جونسون آند جونسون بدفع أكثر من 110 ملايين دولار لامرأة من فرجينيا بسبب إصابتها بالسرطان.
المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)

مصر: محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل وصدارة الانتقاد الشعبي

هجوم إلكتروني متواصل على الفنان المصري محمد رمضان (موافع التواصل)

"محمد رمضان صهيوني" يتصدر مواقع التواصل في مصر

محمد رمضان في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

وزير الخارجية السعودي ينفي لقاء ولي العهد مسؤولين إسرائيليين

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)