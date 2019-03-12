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فاجعة في رفح.. حريق يحصد أرواح 3 أطفال شقيقات

حريق في رفح الفلسطينية يحصد أرواح 3 شقيقات أطفال
حريق في رفح الفلسطينية يحصد أرواح 3 شقيقات أطفال
12/3/2019

لقيت ثلاث أطفال شقيقات مصرعهن، صباح اليوم الثلاثاء، جراء حريق وقع داخل منزلهن في حي تل السلطان في غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما والدهن محمد بجروح متوسطة.

رفح تستيقظ على فاجعة:
  • الدفاع المدني وشهود عيان في رفح، أفادوا بمصرع ثلاثة أطفال شقيقات من أسرة واحدة، جراء حريق وقع داخل شقتهم السكنية التي تقع على الطابق الثاني.
  • الشقة مسقوفة من الصفيح "زينكو" في منزل مكون من طابقين بحي تل السلطان غربي رفح.

  • الأطفال الثلاث المتوفات هن: عائشة محمد صبيح (ثلاث سنوات) وشقيقتيها زينب (سنتان) وألين (سنة ونصف).
  • تم نقل جثامين الشقيقات الثلاث إلى مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، بعضها متفحمة.
  • عناصر من المباحث والأدلة الجنائية وصلت المنزل الذي تعرض للحريق لمتابعة تفاصيل الحدث. ولم يعرف سبب الحريق حتى اللحظة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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