شاهد: ثلاث نساء يصبحن أول سائقات شاحنات في سوريا

حين أعلنت وزارة التجارة الداخلية في سوريا عن فرص عمل جديدة لسائقي حافلات وشاحنات من الذكور والإناث، اعتقد كثيرون أن النساء لن يأخذن هذا الأمر على محمل الجد.

لكن سائقة الشاحنة ديما محمد البالغة من العمر 34 عامًا أثبتت خطأ هذا الاعتقاد.

"ديما" تقود الشاحنة:

عُيّنت ديما واثنتان أخريان في إطار المبادرة ليصبحن أول سائقات لسيارات كبيرة في الوزارة.

ديما كانت مدربة قيادة في مدرسة خاصة لكنها أُغلقت بعد الحرب.

المرأة السورية تبحث عن الأمان الوظيفي، وتعتقد أن العمل في مؤسسة حكومية خيار أكثر أمانًا.

العائلة رفضت الفكرة في البداية، لكنها سرعان ما غيرت رأيها عندما رأت ديما تتقن عملها في وظيفتها الجديدة.

التعامل مع الزملاء الذكور كان تحديًا آخر بالنسبة لها، وتخوض ديما التحدي كل يوم لإثبات قدراتها.

ديما السورية.. إحدى النساء اللاتي تم تعيينهم سائقات لسيارات كبيرة

ليست وحدها:

مسؤول في الوزارة قال إنه تم قبول ثلاث نساء وسبعة رجال. وتقوم ديما وزميلتاها بتسليم البضائع داخل المدن الكبيرة وغير مصرح لهن بالسفر بين المدن.

هناك مبادرات مماثلة في الهيئات الحكومية الأخرى، وقد أعلنت وزارة النقل عن فرص عمل مماثلة للنساء في يناير/كانون الثاني.

مجموعة خبراء في مهرجان نساء العالم في لندن العام الماضي، قالت إن النساء في سوريا لم يتحملن وطأة الحرب الأهلية الطويلة في البلاد فحسب، بل تعرضن للتهميش والتجاهل.

المجموعة: النساء السوريات غالبًا ما يعلن الأسر بمفردهن، لأن الرجال يقاتلون أو يسافرون إلى الخارج، فضلًا عن أن نقص المستشفيات العاملة كان من شأنه وفاة عدد غير معروف منهن في المنازل أثناء الولادة.

المجموعة: تم أيضًا استغلال أخريات جنسيًا خلال مغامرات البحث عن الغذاء أو المعونة في ظل ظروف الحرب العصيبة في البلاد.

إحدى السوريات الثلاث اللائي تم تعينهن كأول سائقات للشاحنات

السوريون والحرب: