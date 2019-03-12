شاهد: "تحدي القصب" يجذب المتنافسين في طنطا المصرية

يدخل محل "عصير قصب" مصري في تحدِ مع الزبائن بهدف اجتذاب عملاء جدد والدعاية لنفسه.
تحدي "القصب":
- شرط التحدي هو شرب 12 لترًا من عصير القصب المصري الشهير.
- الفائز يُمنح مبلغ 100 جنيه مصري (5.73 دولار)، بينما يدفع الخاسر المبلغ نفسه.
- صاحب المحل يدعى محمد مصطفى داوُد، الشاب الذي يدير العمل بمتجر العائلة. ويحمل داوُد درجة الماجستير في الاقتصاد.
- داوُد أدخل تحديًا جديدًا بحيث يفوز فريق مكون من ثلاثة أفراد بقسائم مجانية لشرب عصير قصب السكر لمدة ستة أشهر إذا شربوا ثلاثة أباريق كبيرة. وقال داوُد إن الإقبال كبير.
ساحة للمتنافسين:
- "تحدي القصب" الذي أطلقه داود، حوّل محل العصير إلى ساحة معركة للمتنافسين في مدينة طنطا بدلتا مصر (شمال).
- ذاع صيت المحل، الذي افتتح في عام 1959، منذ أربع سنوات فقط عندما ابتكر خريج الجامعة الشاب فكرة هذا التحدي.
- داوُد يسعى من خلال هذه الفكرة إلى ترغيب الزبائن في شرب القصب والترفيه عنهم.
عصير قصب السكر: