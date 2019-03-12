شاهد: "تحدي القصب" يجذب المتنافسين في طنطا المصرية

هذا العصير يستخدم كمشروب طازج مباشرة أو يتم تبخيره وتحويله إلى سكر أو يدخل في صناعة العسل الأسود والخل والكحول.

مصر تستهلك ثلاثة ملايين طن من السكر سنويًا لكنها تنتج ما يزيد قليلًا عن مليوني طن ويتم سد الفجوة من خلال الاستيراد.