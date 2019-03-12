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شاهد: "تحدي القصب" يجذب المتنافسين في طنطا المصرية

12/3/2019

يدخل محل "عصير قصب" مصري في تحدِ مع الزبائن بهدف اجتذاب عملاء جدد والدعاية لنفسه.

تحدي "القصب":
  • شرط التحدي هو شرب 12 لترًا من عصير القصب المصري الشهير.
  • الفائز يُمنح مبلغ 100 جنيه مصري (5.73 دولار)، بينما يدفع الخاسر المبلغ نفسه.
  • صاحب المحل يدعى محمد مصطفى داوُد، الشاب الذي يدير العمل بمتجر العائلة. ويحمل داوُد درجة الماجستير في الاقتصاد.
  • داوُد أدخل تحديًا جديدًا بحيث يفوز فريق مكون من ثلاثة أفراد بقسائم مجانية لشرب عصير قصب السكر لمدة ستة أشهر إذا شربوا ثلاثة أباريق كبيرة. وقال داوُد إن الإقبال كبير.
تحدي القصب في مصر
ساحة للمتنافسين:
  • "تحدي القصب" الذي أطلقه داود، حوّل محل العصير إلى ساحة معركة للمتنافسين في مدينة طنطا بدلتا مصر (شمال).
  • ذاع صيت المحل، الذي افتتح في عام 1959، منذ أربع سنوات فقط عندما ابتكر خريج الجامعة الشاب فكرة هذا التحدي.
  • داوُد يسعى من خلال هذه الفكرة إلى ترغيب الزبائن في شرب القصب والترفيه عنهم.
الشاب الجامعي محمد مصطفى داوُد صاحب المحل ومبتكر التحدي
عصير قصب السكر:
  • عصير قصب السكر مشروب شعبي شهير في مصر، وتنتشر محلات بيع العصير حلو المذاق في جميع أنحاء البلاد.
  • ينتج العصير عن طريق عصر أعواد نبات قصب السكر بواسطة مكابس أو عصارات ضغط واستخلاص العصارة منها.
  • عصير القصب يعتبر من المشروبات التي يجب أن تشرب طازجة لأنه سريع الأكسدة. 

  • هذا العصير يستخدم كمشروب طازج مباشرة أو يتم تبخيره وتحويله إلى سكر أو يدخل في صناعة العسل الأسود والخل والكحول.

  • مصر تستهلك ثلاثة ملايين طن من السكر سنويًا لكنها تنتج ما يزيد قليلًا عن مليوني طن ويتم سد الفجوة من خلال الاستيراد.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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