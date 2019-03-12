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منوعات|إندونيسيا

شاهد: أبرز مسجد في جاكرتا "بلا قبة أو مئذنة"

12/3/2019

يلقى مسجد "كوت موتيا" بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا، اهتمامًا كبيرًا من قبل الزوار، بسبب تصميم مبناه المختلف تمامًا عن المساجد الأخرى، ولعدم احتوائه على قبة أو مئذنة.

قصة "كوت موتيا":
  • المبنى أُنشئ عام 1912، من طرف الاستعمار الهولندي، واستعمل حينها كـ"مكتب لتطوير البنية التحتية"، قبل أن يتحول إلى مسجد في عام 1971.
  • المكتب أصبح بعد تحويله إلى مسجد، من أبرز معالم العاصمة جاكارتا.
  • المسجد يصنف ضمن المباني التاريخية المحمية من قبل مكتب جاكارتا للسياحة والثقافة.
مسجد بلا قبة أو مئذنة يعد من أبرز معالم العاصمة الإندونيسية (الأناضول)
إمام المسجد:
  • أمين مصطفى إمام المسجد، قال إنه لا يمكن تغيير شكل المسجد أو بناء أقسامه من جديد، لأنه مصنف كـ"مبنى تاريخي".
  • الإمام أضاف أن المسجد يستقبل 10 آلاف مصلٍ، أيام الجمع، ليحتل المركز الثاني، بعد مسجد الاستقلال، الأكبر بإندونيسيا.
المسجد يستقبل أكثر من 10 آلاف مصلِ في أيام الجمعة (الأناضول)
المصدر : الأناضول
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