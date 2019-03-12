شاهد: أبرز مسجد في جاكرتا "بلا قبة أو مئذنة"

يلقى مسجد "كوت موتيا" بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا، اهتمامًا كبيرًا من قبل الزوار، بسبب تصميم مبناه المختلف تمامًا عن المساجد الأخرى، ولعدم احتوائه على قبة أو مئذنة.
قصة "كوت موتيا":
- المبنى أُنشئ عام 1912، من طرف الاستعمار الهولندي، واستعمل حينها كـ"مكتب لتطوير البنية التحتية"، قبل أن يتحول إلى مسجد في عام 1971.
- المكتب أصبح بعد تحويله إلى مسجد، من أبرز معالم العاصمة جاكارتا.
- المسجد يصنف ضمن المباني التاريخية المحمية من قبل مكتب جاكارتا للسياحة والثقافة.
إمام المسجد:
- أمين مصطفى إمام المسجد، قال إنه لا يمكن تغيير شكل المسجد أو بناء أقسامه من جديد، لأنه مصنف كـ"مبنى تاريخي".
- الإمام أضاف أن المسجد يستقبل 10 آلاف مصلٍ، أيام الجمع، ليحتل المركز الثاني، بعد مسجد الاستقلال، الأكبر بإندونيسيا.