سعودية "تنسى" رضيعها في صالة المطار.. استمع إلى التسجيل

عادت طائرة سعودية إلى مبنى المطار بعد أن اكتشفت سيدة كانت على متنها أنها "نسيت" رضيعها داخل المطار.

التفاصيل:

مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا مصورا لتسجيل صوتي للمحادثة بين قائد الطائرة وبين أحد أفراد المراقبة الجوية.

الطيار طلب من المراقبة الجوية السماح له بالعودة إلى البوابة، لأن السيدة رفضت استكمال الرحلة بدون رضيعها.

الدهشة بدت في صوت مسؤول المراقبة الجوية وهو يطلب من الطيار تكرار سبب طلبه العودة إلى المطار.

ويسمع صوت ثالث يتساءل في دهشة أيضا عن سبب طلب العودة، فيرد عليه المراقب الجوي قائلا "الله المستعان! جديدة هذه!"، قبل أن يرد على الطيار بالموافقة على العودة.

لا يسمح بعودة الطائرات أو تغيير مسارها إلا في حالات قليلة للغاية، مثل مواجهة مشاكل فنية أو معاناة أحد الركاب لمشكلة صحية أو لسوء الأحوال الجوية.

في عام 2013، غيرت طائرة أمريكية مسارها وهبطت في كانساس سيتي بدلا من نيويورك، بعد أن رفضت راكبة التوقف عن غناء إحدى أغنيات ويتني هيوستن.