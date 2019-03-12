البث الحي
منوعات|السعودية

سعودية "تنسى" رضيعها في صالة المطار.. استمع إلى التسجيل

12/3/2019

عادت طائرة سعودية إلى مبنى المطار بعد أن اكتشفت سيدة كانت على متنها أنها "نسيت" رضيعها داخل المطار.

التفاصيل:
  • مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا مصورا لتسجيل صوتي للمحادثة بين قائد الطائرة وبين أحد أفراد المراقبة الجوية.
  • الطيار طلب من المراقبة الجوية السماح له بالعودة إلى البوابة، لأن السيدة رفضت استكمال الرحلة بدون رضيعها.
  • الدهشة بدت في صوت مسؤول المراقبة الجوية وهو يطلب من الطيار تكرار سبب طلبه العودة إلى المطار.
  • ويسمع صوت ثالث يتساءل في دهشة أيضا عن سبب طلب العودة، فيرد عليه المراقب الجوي قائلا "الله المستعان! جديدة هذه!"، قبل أن يرد على الطيار بالموافقة على العودة.
  • لا يسمح بعودة الطائرات أو تغيير مسارها إلا في حالات قليلة للغاية، مثل مواجهة مشاكل فنية أو معاناة أحد الركاب لمشكلة صحية أو لسوء الأحوال الجوية.
  • في عام 2013، غيرت طائرة أمريكية مسارها وهبطت في كانساس سيتي بدلا من نيويورك، بعد أن رفضت راكبة التوقف عن غناء إحدى أغنيات ويتني هيوستن.

  • في 2014 وفي نيويورك، عادت طائرة تابعة لطيران كوريا الجنوبية إلى صالة المطار مرة أخرى وأجبر رئيس طاقم الضيافة على مغادرة الطائرة بعد أن تم تقديم المكسرات إلى ابنة رئيس شركة الطيران في كيس وليس في طبق كما هو مفترض.
  • قضت محكمة بسجن ابنة رئيس الشركة، والتي كانت تترأس قسم الضيافة بها، ولكن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية عفت عنها لاحقا.
المصدر : الغارديان
المزيد من منوعات

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)

مصر: محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل وصدارة الانتقاد الشعبي

هجوم إلكتروني متواصل على الفنان المصري محمد رمضان (موافع التواصل)

"محمد رمضان صهيوني" يتصدر مواقع التواصل في مصر

محمد رمضان في صورة تجمعه مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام في دبي
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

فرنسا ترد على "تصريحات التهدئة" من أردوغان.. ماذا قالت؟

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان (رويترز)