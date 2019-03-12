سعودية "تنسى" رضيعها في صالة المطار.. استمع إلى التسجيل
12/3/2019
عادت طائرة سعودية إلى مبنى المطار بعد أن اكتشفت سيدة كانت على متنها أنها "نسيت" رضيعها داخل المطار.
التفاصيل:
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعا مصورا لتسجيل صوتي للمحادثة بين قائد الطائرة وبين أحد أفراد المراقبة الجوية.
الطيار طلب من المراقبة الجوية السماح له بالعودة إلى البوابة، لأن السيدة رفضت استكمال الرحلة بدون رضيعها.
الدهشة بدت في صوت مسؤول المراقبة الجوية وهو يطلب من الطيار تكرار سبب طلبه العودة إلى المطار.
ويسمع صوت ثالث يتساءل في دهشة أيضا عن سبب طلب العودة، فيرد عليه المراقب الجوي قائلا "الله المستعان! جديدة هذه!"، قبل أن يرد على الطيار بالموافقة على العودة.
لا يسمح بعودة الطائرات أو تغيير مسارها إلا في حالات قليلة للغاية، مثل مواجهة مشاكل فنية أو معاناة أحد الركاب لمشكلة صحية أو لسوء الأحوال الجوية.
في عام 2013، غيرت طائرة أمريكية مسارها وهبطت في كانساس سيتي بدلا من نيويورك، بعد أن رفضت راكبة التوقف عن غناء إحدى أغنيات ويتني هيوستن.
في 2014 وفي نيويورك، عادت طائرة تابعة لطيران كوريا الجنوبية إلى صالة المطار مرة أخرى وأجبر رئيس طاقم الضيافة على مغادرة الطائرة بعد أن تم تقديم المكسرات إلى ابنة رئيس شركة الطيران في كيس وليس في طبق كما هو مفترض.
قضت محكمة بسجن ابنة رئيس الشركة، والتي كانت تترأس قسم الضيافة بها، ولكن المحكمة العليا في كوريا الجنوبية عفت عنها لاحقا.