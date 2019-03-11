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فلسطيني يحصد جائزة أفضل بحث علمي لجراحة الأعصاب

د. نمر أبو شهاب فلسطيني مقيم بالولايات المتحدة يفوز بجائزة أفضل بحث علمي
د. نمر أبو شهاب فلسطيني مقيم بالولايات المتحدة يفوز بجائزة أفضل بحث علمي
11/3/2019

فاز باحث طبي فلسطيني، بجائزة أفضل بحث علمي في مؤتمر سنوي لجراحة الأعصاب أقيم في ولاية لويزيانا الأمريكية.

من هو الطبيب الفلسطيني؟
  • الدكتور نمر أديب أبو شهاب، باحث فلسطيني من نابلس يعمل حاليًا مقيّم جراحة أعصاب في الولايات المتحدة.
  • أبو شهاب هو أحد خريجي كلية الطب وعلوم الصحة في جامعة النجاح الوطنية، وقد توجه ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور، بالتهنئة للدكتور أبو شهاب على ھذا الإنجاز العالمي الذي حققه.
  • النتشة أضاف أن فوز هذا البحث يعد دليلًا على قدرة الجامعة على تخريج كفاءات علمية قادرة على المنافسة عالميًا في مهن مهمة جدًا للإنسانية.
الطبيب الفلسطيني نمر أبو شهاب (مواقع التواصل)
قصة البحث الفائز:
  • أبو شهاب قدّم بحثًا يتعلق باستخدام مميعات الدم قبيل عمليات شبكيات الدماغ المستخدمة في علاج تمدد الأوعية الدموية.
  • نتائج هذا البحث أدت إلى تغيير في آلية العلاج المتبعة في الولايات المتحدة وكندا، بعد أن تم نشره في مجلة "ستروك" التابعة لجمعية أطباء القلب الأمريكية.
  • هذه هي الجائزة الثانية التي حصل عليها هذا البحث، بعد أن تم تكريمه كأفضل بحث علمي في المؤتمر السنوي لجمعية جراحة الأعصاب الأمريكية العام الماضي، وتم عرضه بالفقرة الافتتاحية للمؤتمر.
البحث الذي قدمه أبو شهاب حصد جائزة أخرى العام الماضي (مواقع التواصل)
د. نمر أبو شهاب الفائز هو فلسطيني من نابلس (مواقع التواصل)

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية
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