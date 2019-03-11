شاهد: بـ"ديك عملاق".. تركيا تستعد لدخول موسوعة غينيس

تستعد بلدية باموق قلعة في ولاية دنيزلي التركية الشهيرة بديوكها، للتقدم بطلب من أجل الدخول إلى موسوعة غينيس العالمية، بتمثال ديك عملاق يطل على المدينة.

وموسوعة غينيس للأرقام القياسية، هو كتاب مرجعي يصدر سنويًا، يحتوي على الأرقام القياسية العالمية المعروفة، وتعد هذه الموسوعة من أدق المراجع التي يتم الرجوع إليها في معرفة الأرقام القياسية.

ديوك "دنيزلي":

ديوك دنيزلي التركية، تشتهر بصياحها الطويل والمتناغم، ومظهرها الجميل.

التمثال الذي يبلغ ارتفاعه الاجمالي 27 مترًا، يقع على سفح جبل، ضمن منطقة غابات.

بناء تمثال الديك الذي صممه النحات "عثمان أطمجا"، استغرق نحو 6 أشهر، واستخدم 26 طنًا من الحديد في تشييد التمثال وقاعدته.

الديك هو الأضخم على مستوى تركيا والعالم (الأناضول)

الأضخم على مستوى العالم:

في كلمة خلال مراسم افتتاح شلال اصطناعي في إطار أعمال تطوير "حديقة الشعب" في المنطقة، قال رئيس بلدية باموق قلعة حسين غورلرسين، إن مجسم الديك يتربع على قاعدة ارتفاعها 11 مترًا، فيما يصل ارتفاعه 16 مترًا، لصبح المجموع 27 مترًا.

رئيس البلدية أعرب عن اعتقاده بأن تمثال الديك يعد الأضخم على مستوى تركيا والعالم، وأمله في دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية.

غورلرسين لفت إلى أن دخول الموسوعة عبر هذا التمثال من شأنه المساهمة في التعريف بتركيا ودنيزلي الواقعة جنوب غربي البلاد، على وجه الخصوص .

دنيزلي التركية تشتهر بالديوك (الأناضول)