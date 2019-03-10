29 إصابة على متن طائرة بسبب الاضطرابات الجوية

أصيب 29 شخصا بسبب اضطرابات جوية خلال رحلة للخطوط الجوية التركية إلى مطار جون إف.كنيدي الدولي أمس السبت.

هذا ما قالته إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية وتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي.

التفاصيل