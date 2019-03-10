29 إصابة على متن طائرة بسبب الاضطرابات الجوية

أصيب 29 شخصا بسبب اضطرابات جوية خلال رحلة للخطوط الجوية التركية إلى مطار جون إف.كنيدي الدولي أمس السبت.
هذا ما قالته إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية وتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي.
التفاصيل
- بحسب رويترز كانت إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك قد قالت في بادئ الأمر على تويتر إنها عالجت 32 راكبا من "إصابات لا تشكل خطرا على حياتهم" في المطار ولكنها خفضت فيما بعد هذا العدد إلى 29.
- ذكرت تقارير لوسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة كانت قادمة من إسطنبول.
- نقل المصابين من مطار جون إف كينيدي الدولي إلى مستشفيات محلية للعلاج وغالبيتهم مصابون برضوض وجروح وكدمات.
- أصيب أحد المضيفين الجويين بكسر في الساق، وفق ستيف كولمان المتحدث باسم سلطة موانئ نيويورك ونيوجيرزي التي تقوم بتشغيل المطارات ومحطات الحافلات والجسور والأنفاق في المنطقة.
- الطائرة وهي من طراز بوينغ 777 — وكان على متنها 326 راكبا و21 من أفراد الطاقم — كانت فوق المحيط الأطلسي وعلى بعد 45 دقيقة من وجهتها النهائية عندما واجهت مطبات هوائية، وفق ما صرح كولمان لوكالة فرانس برس. وأضاف بأن حركة المطار لم تتعطل بسبب الحادثة.
- في وقت سابق من يوم السبت اضطرت طائرة تابعة لخطوط ترانسات الجوية الكندية للقيام بهبوط اضطراري في مطار آخر في منطقة نيويورك — مطار نيوآرك بنيوجيرزي — بعد رصد انبعاث دخان في مقصورة الحقائب، وفق الشركة.
- الطائرة وهي من طراز 737-800 كانت تقل 189 من مونتريال إلى فورت لودرديل بولاية فلوريدا. ولم يصب أي شخص بجروح وفق ما صرحت متحدثة باسم خطوط ترانسات لوكالة فرانس برس.