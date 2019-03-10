تويتر يطور خاصية جديدة لحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين

تتضمن الخطة الجديدة تشفير رسال المستخدمين والتأكد من أن هذه الرسائل والمشاركات لن يتم تخزينها لفترة أطول مما يجب على أجهزة الشبكة، والسماح للمستخدمين بالتواصل عبر أي تطبيق تمتلكه فيسبوك.