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تويتر يطور خاصية جديدة لحماية المعلومات الشخصية للمستخدمين

أرشيفية
أرشيفية
10/3/2019

طور موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) خاصية "الإبلاغ" عن التغريدات التي تحتوي على معلومات شخصية، بما يسمح للمستخدمين بتحديد نوع المحتوى الذي ينتهك خصوصيتهم.

تحديث واستخدام آمن:
  • تويتر أعلنت عن التحديث الجديد عبر تغريدة على قناة "تويتر سيفتي" التي تضمنت أيضا رسما بلغة "جيف" لعرض طريقة استخدام الخاصية خطوة بخطوة.
  • سيكون لدى المستخدم الآن خيار تحديد ما إذا كانت أي تغريدة تكشف عن بيانات اتصاله أو عنوان منزله أو المعلومات المالية أو رقم بطاقة الهوية الرسمية الخاصة به.
  • نقل موقع (سي نت دوت كوم) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن شركة تويتر القول إن الخاصية الجديدة ستساعد موقع التواصل الاجتماعي في مراجعة التغريدات المبلغ عن احتوائها على معلومات شخصية بصورة أسرع.
تنافس بين تويتر وفيسبوك
  • موقع تويتر كان تعرض لانتقادات متكررة خلال السنوات الأخيرة، بسبب عدم بذل الجهد الكافي لمكافحة التحرش عبر منصة التواصل الاجتماعي.
  • في الوقت نفسه، فإن الخاصية الجديدة لتعزيز حماية المعلومات الشخصية، حسنت مجموعة من الأدوات التي قدمها موقع تويتر لأول مرة عام 2014 لمكافحة الرسائل اللاذعة أو المسيئة التي يتم تداولها عبره.  
  • الإعلان عن تحديث خاصية حماية المعلومات الشخصية على تويتر، جاء بعد كشف مارك زوكربيرغ مؤسس ورئيس شبكة التواصل الاجتماعي المنافسة فيسبوك عن إطار عمل تعتزم استخدامه لبناء "منصة تركز على الخصوصية". 
  • تتضمن الخطة الجديدة تشفير رسال المستخدمين والتأكد من أن هذه الرسائل والمشاركات لن يتم تخزينها لفترة أطول مما يجب على أجهزة الشبكة، والسماح للمستخدمين بالتواصل عبر أي تطبيق تمتلكه فيسبوك. 
المصدر : الألمانية
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