دراسة: هرمون يفرزه الجسم أثناء الرياضة يحمي من ألزهايمر

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن التمارين الرياضية تلعب دورا مهما في الوقاية من مرض ألزهايمر، عبر تحفيز الجسم على إنتاج هرمون يحسن الذاكرة ويحافظ على صحة الدماغ.

الدراسة أجراها باحثون في كلية الطب جامعة كولومبيا الأمريكية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دوريةNature Medicine) ) العلمية.

أبرز ما ورد في الدراسة

أوضح الباحثون أن الرياضيين يعرفون أن تمرينا قويا يمكن أن يحفز الجسم لإطلاق سيل من هرمون (الإندورفين- ( Endorphin الذي يساعد على تخفيف الآلام ويعطي شعوراً بالراحة والتحسن، كما أنه هرمون جيد لتعزيز المزاج.

من المعروف أن النشاط البدني يحسن الذاكرة، وتشير الدراسات إلى أنه قد يقلل أيضا من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر… لكن الباحثين لا يفهمون السبب.

الدراسة التي أجريت على الفئران، اكتشف الفريق ، خلالها لأول مرة عن وجود صلة بين هرمون يدعى(إيريسين-irisin ) يرتفع بصورة كبيرة أثناء ممارسة الرياضة، وبين الوقاية من ألزهايمر.

وجد الباحثون أن إفراز هذا الهرمون بكثرة يحمي مشابك الدماغ والذاكرة في منطقة قرن آمون، ويحسن صحة الدماغ.

بعد تحليل عينات الأنسجة من بنوك الدماغ الخاصة بالبشر، وجد الباحثون أيضا أن مستويات الهرمون تنخفض في منطقة الحصين بالدماغ لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض ألزهايمر.

تصريحات قائد فريق البحث: