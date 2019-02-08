البث الحي
منوعات

شاهد: عرائس متحركة تعلم أطفال غزة أهمية القراءة

8/2/2019

مهدي كريرة يعد أول صانع لعرائس الماريونيت" الدمى المتحركة" ولا يكتفي بصناعتها فقط بل يقدم من خلالها أعمالا فنية برسائل هادفة للأطفال.

ففي روضة للأطفال قدّم كريرة عرضا بعرائسه حول أهمية القراءة ونجح في إطلاق الهتافات والضحكات من جمهوره من الأطفال، وأشاد معلمون في روضة الأطفال بجهود كريرة لاستخدامه العرائس في تعزيز التعليم.

 

تعزيز القراءة عن طريق الفكاهة:

 

  • قالت المعلمة إليانا المغري، إن الأطفال فرحوا كثيرا بالعرض "انبسطوا أكثر، وبعدين لما يكون الموضوع في موضوع فكاهي مع موضوع قراءة بيكون كثير يتثبت في دماغهم وراح يفهموه أكثر".
  • أما صاحب العرض، كريرة (39 عاما) فقد أوضح أن "المواد موجودة، والأدوات موجودة" ويبقى التحدي في عملية التصنيع، وتحريك الدمية لتقدم مادة لجمهور (غير اعتيادي) متمثلا في الأطفال الصغار.
  • الفنان الفلسطيني يشير إلى أنه يصنع الدمى لا ليبيعها بل ليستخدمها في إمتاع الجمهور وإبهاره، ويقول" الأطفال والكبار، لهم دور في انهم يقدموا فكرة، تعزيز قيمة معينة إيجابية، تنفير من قيمة سلبية".
  • صنع كريرة 30 دمية مستخدما الخشب والفلين والبلاستيك وأسلاكا معدنية في ورشة بشرفة منزله، ويؤكد أنه تعلم بنفسه كيف يصنع العرائس ويحركها.
  • فيما يتعلق بحلمه بشأن المستقبل يشير كريرة إلى أنه يحلم بمسرح متحرك يتمكن من خلاله من الوصول لكل مكان في غزة، ويقول" بأحلم إني أعمل مسرح متحرك يصل لكل قطاع غزة، وروايات بأصوات جديدة، وبشخصيات جديدة، نصل لكل الأماكن".
  • وفيما يخص جمهور العرض الصغير، وانطباعاته عن العرض، قالت الطفلة أسماء ياسين "أنا عجبني المهرج ومُنى وكمان إيش؟ الطباخ وعمو، كلهم عجبوني" وهذه الكلمات بالتحديد هي ما قد يشجع كريرة على المضي قدما في مشروعه.
مهدي كريرة بين الدمى.. يصنع الفرحة للأطفال
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)

مصر: محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل وصدارة الانتقاد الشعبي

هجوم إلكتروني متواصل على الفنان المصري محمد رمضان (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)