شاهد: ترمب وبوتين يلتقيان في كرنفال

تنضم مجسمات كاريكاتورية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى مجسمات لشارلي شابلن وهارفي واينستين لتعرض خلال كرنفال نيس بمنطقة الريفييرا الفرنسية هذا الشهر.
نيس يحتفي بالسينما و"يصب اهتمامه" على ترمب وبوتين:
- الكرنفال، الذي بدأ منذ عام 1873 في المدينة المطلة على البحر المتوسط، يقام هذا العام في الفترة بين 16 فبراير/شباط والثاني من مارس/آذار بعنوان "ملك السينما".
- في دورته المقبلة، يحتفي الكرنفال بالذكرى المئة لمؤسسة (فيكتورين ستوديوز) التي تمثل أحد أعمدة صناعة الأفلام في جنوب فرنسا.
- فنانون ونحاتون يعكفون منذ أسابيع على بناء وتشكيل العشرات من المجسمات الضخمة زاهية الألوان التي من المقرر أن تجوب شوارع المدينة خلال عطلات نهاية ثلاثة أسابيع متوالية.
- إلى جانب ترمب وبوتين، ستجوب الشوارع مجسمات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.