غوغل تطور خاصية جديدة لمساعدة ضعاف السمع

أعلنت شركة غوغل العملاقة عن تطوير ميزة جديدة في أنظمة "أندرويد" للهواتف الذكية وذلك بغية مساعدة ضعاف وفاقدي السمع.
التفاصيل
- الشركة أعلنت عن ميزتها الجديدة "لايف ترانسكريب" (النسخ المباشر) والتي تتيح تحويلا فوريا للأصوات.
- يمكن للمستخدمين ممن يعانون مشاكل سمعية قراءة نص للكلام الذي يوجهه لهم آخرون ليتمكنوا من إجراء محادثات مباشرة.
- تعمل الشركة على الاستفادة من خبراتها في مجال تحويل الخطابات إلى نصوص ومن خدمات الترجمة التي توفرها.
- بدأ طرح الخدمة في نسخ محدودة لمستخدمي أجهزة "بيكسل 3".
- ستتاح الخدمة لأكثر من 70 لغة ولهجة.
- وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مع حلول عام 2055 سيعاني نحو 900 مليون شخص حول العالم من مشكلات في السمع.