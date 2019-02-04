البث الحي
منوعات

غوغل تطور خاصية جديدة لمساعدة ضعاف السمع

أتاحت غوغل الأداة الجديدة للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد والهواتف الذكية آيفون
أتاحت غوغل الأداة الجديدة للأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد والهواتف الذكية آيفون
4/2/2019

أعلنت شركة غوغل العملاقة عن تطوير ميزة جديدة في أنظمة "أندرويد" للهواتف الذكية وذلك بغية مساعدة ضعاف وفاقدي السمع.

التفاصيل
  • الشركة أعلنت عن ميزتها الجديدة "لايف ترانسكريب" (النسخ المباشر) والتي تتيح تحويلا فوريا للأصوات.
  • يمكن للمستخدمين ممن يعانون مشاكل سمعية قراءة نص للكلام الذي يوجهه لهم آخرون ليتمكنوا من إجراء محادثات مباشرة.
  • تعمل الشركة على الاستفادة من خبراتها في مجال تحويل الخطابات إلى نصوص ومن خدمات الترجمة التي توفرها.
  • بدأ طرح الخدمة في نسخ محدودة لمستخدمي أجهزة "بيكسل 3".
  • ستتاح الخدمة لأكثر من 70 لغة ولهجة.
  • وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مع حلول عام 2055 سيعاني نحو 900 مليون شخص حول العالم من مشكلات في السمع.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من منوعات

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)

مصر: محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل وصدارة الانتقاد الشعبي

هجوم إلكتروني متواصل على الفنان المصري محمد رمضان (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)