شاهد: "بيكاسو المسامير" المصري يسعى لدخول "غينيس"

استبدل الشاب محمد قطب (38 عامًا) بالفرشاة والألوان، المطرقة والمسامير والخيوط، ليصنع تابلوهات ولوحات فنية متميزة بتقنية مبتكرة، ويلقب بـ "بيكاسو المسامير" في مصر.

بين أبو تريكة وكاهلو:

رحلة فنية بدأها "قطب" قبل 10 سنوات، من المرحلة التقليدية بالفرشاة والألوان، مرورًا بمحطة الرسم الثلاثي الأبعاد (3D)، وصولًا إلى مرحلة المسامير والخيوط، التي دشنها برسمه لوحة الثوري الكوبي تشي غيفارا.

قطب قال إن أقرب اللوحات إلى قلبه تلك التي رسمها لمواطنه، اللاعب الدولي محمد أبو تريكة، مبينًا أنها كانت الأولى له باستخدام الدبابيس.

الفنان المصري أضاف "كنت أتمنى إهداء اللوحة لأبو تريكة شخصيًا، لكنني رسمتها وهو مقيم خارج البلاد".

قطب تابع "أصعب اللوحات الفنية التي رسمتها كانت للفنانة المكسيكية الشهيرة فريدة كاهلو (1907 ـ 1954)، ولإنجازها شاهدت الفيلم السينمائي (فريدا) الذي جسدت فيه الممثلة الأمريكية سلمى حايك شخصية كاهلو".

أبو تريكة.. اقرب اللوحات لقلب محمد قطب (الأناضول)

محمد صلاح.. قادم:

فيما يتعلق بانتشار هذا الفن وشعبيته في بلده، أوضح قطب أن مصر تلقفته من أوربا التي انتشر فيها قبل عقود، وأنه لا يزال محدود الانتشار والشعبية.

قطب تابع "أشارك في معارض تضم نحو 100 فنان، وأكون رسام المسامير الوحيد فيها (…) أتمنى أن ينتشر الرسم بالمسامير في مصر لتحقيق التنافسية الإبداعية".

عن اللوحات التي يرسمها حاليًا، قال قطب "أتفرغ الآن لرسم لوحة للاعب المصري محمد صلاح، المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي (..) أتطلع إلى إنجازها بالشكل الذي يليق بقيمته وشعبيته".

المصري محمد قطب يبدع الرسم بالمسامير (الأناضول)

عين على "غينيس":

إنجاز أكبر لوحة بالمسامير في العالم، ودخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أحد أهم أهداف "قطب" المستقبلية.

قطب ينتج لوحاته باستخدام مسامير الحديد المثبتة على ألواح خشبية، إضافة إلى خيوط يستخدمها عادة في البورتريه (رسم الأشخاص) من مشاهير الفن والرياضة والشخصيات العامة والسياسية في مصر والعالم العربي.

الفنان المصري يبرع أيضًا في فن الرسم بالدبابيس المعدنية الملونة، إذ شكّل لوحات باستخدام نحو 25 ألف دبوس.

من أبرز الشخصيات التي رسمها بالمسامير والدبابيس المعدنية، المطربة المصرية أم كلثوم الملقبة بكوكب الشرق، والممثل الكوميدي الإنجليزي تشارلي تشابلن، والملكة الفرعونية كليوباترا.

يسعى محمد قطب بدخول غينيس من خلال فنه النادر (الأناضول)