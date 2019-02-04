البث الحي
منوعات|الكويت

شاهد: أمير قطر يقدم العزاء لأسرة الإعلامي الكويتي أحمد المسفر

الإعلامي الكويتي الراحل أحمد المسفر أثناء مشاركته في تحدِ العشر سنوات
الإعلامي الكويتي الراحل أحمد المسفر أثناء مشاركته في تحدِ العشر سنوات
4/2/2019

تصدّر هاشتاج #أحمد_المسفر، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الكويت، بعد ساعات من الإعلان عن رحيل الإعلامي الشاب الذي دخل في غيبوبة منذ أيام بعد تعرضه لحادث سير أليم.

https://twitter.com/mnahi_Abatheraa/status/1092501225214566400?ref_src=twsrc%5Etfw

  • مراسل الجزيرة في الكويت سعد السعيدي، قال إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء مغادرته قصر "بيان" إلى مطار الكويت أوقف موكبه وتوجه إلى المقابر ومعه الوفد المرافق له وقدم واجب العزاء إلى والد وأهل الإعلامي الكويتي الراحل أحمد المسفر.
  • مراسل الجزيرة قال إن الراحل أحمد المسفر لم يكن مغردًا عاديًا بل كان يتحدث في ملفات بعينها رغم حساسيتها كالأزمة الخليجية حيث كان يتناولها بقوة.

https://twitter.com/akhbarkkw/status/1092495842605518849?ref_src=twsrc%5Etfw

ساحة نعي:
  • خيّم الحزن على منصات التواصل في الوطن العربي لاسيما في الكويت وقطر، وتحولت إلى ساحة نعي للإعلامي الفقيد الذي ناصَر قطر خلال الأزمة الخليجية الأخيرة، بالإضافة إلى رفضه التام للتطبيع مع "إسرائيل"، ودعمه الكامل لقضية الفلسطينيين والمقاومة.

  • المسفر الذي قال عن نفسه "الإعلام قدري"، كتب تغريدة جعلها عنوانًا لحسابه على تويتر قال فيها "قطعت عهدًا على نفسي منذ بداية الأزمة الخليجية بعدم الرد على أي شخص مُسيء، ورغم ما يطالني من تجريح يوميًا سأستمر بالتجاهل احترامًا لتربيتي".
  • الإعلامي الراحل دعا في عدة تغريدات إلى وحدة دول الخليج، وساند الدوحة رافضًا الإجراءات التي اتخذت ضدها من دول الحصار.
  • منذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بدعم "الإرهاب"، في حين تنفي الدوحة تلك الاتهامات بشكل قاطع.

  • قبل أيام، احتفى المسفر  بصعود منتخب قطر لدور نصف النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، والتي تُوّجت فيها قطر بلقب البطولة لأول مرة في تاريخها، مثمنًا مساندة الجماهير العُمانية للمنتخب القطري، لكن المسفر دخل في غيبوبته قبل أن يشهد المباراة النهائية.

  • المسفر الذي يعمل معد برامج تلفزيونية وإذاعية، عبّر مرارًا عن رفضه التام للتطبيع مع الإسرائيليين، ومناصرته القوية للشعب الفلسطيني وقضيته وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال.
#أحمد_المسفر:
  • إعلاميون وصحفيون وناشطون عرب، نعوا الإعلامي الفقيد على تويتر.. وتلك أبرز التعليقات:

https://twitter.com/Anoodkhalid2/status/1091181368468488195?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

أمريكي يعود للحياة بعد 45 دقيقة من توقف قلبه (فيديو)

(فيسبوك)

مطاردة مثيرة.. مسن ينقذ جروه من فكي تمساح (فيديو)

فتح الرجل فم التمساح بكل عزم، حتى تمكن الجرو من الفرار من بين فكيه والركض بعيدا (موافع التواصل)

مصر.. استثناء الملاهي الليلية من قرارات الإغلاق (فيديو)

غلق المحال التجارية مبكرا سيؤثر على ملايين المصريين (غيتي - أرشيفية)

مصر: محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل وصدارة الانتقاد الشعبي

هجوم إلكتروني متواصل على الفنان المصري محمد رمضان (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)