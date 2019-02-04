شاهد: أمير قطر يقدم العزاء لأسرة الإعلامي الكويتي أحمد المسفر

تصدّر هاشتاج #أحمد_المسفر، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في الكويت، بعد ساعات من الإعلان عن رحيل الإعلامي الشاب الذي دخل في غيبوبة منذ أيام بعد تعرضه لحادث سير أليم.

https://twitter.com/mnahi_Abatheraa/status/1092501225214566400?ref_src=twsrc%5Etfw

مراسل الجزيرة في الكويت سعد السعيدي، قال إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أثناء مغادرته قصر "بيان" إلى مطار الكويت أوقف موكبه وتوجه إلى المقابر ومعه الوفد المرافق له وقدم واجب العزاء إلى والد وأهل الإعلامي الكويتي الراحل أحمد المسفر.

مراسل الجزيرة قال إن الراحل أحمد المسفر لم يكن مغردًا عاديًا بل كان يتحدث في ملفات بعينها رغم حساسيتها كالأزمة الخليجية حيث كان يتناولها بقوة.

https://twitter.com/akhbarkkw/status/1092495842605518849?ref_src=twsrc%5Etfw

ساحة نعي:

خيّم الحزن على منصات التواصل في الوطن العربي لاسيما في الكويت وقطر، وتحولت إلى ساحة نعي للإعلامي الفقيد الذي ناصَر قطر خلال الأزمة الخليجية الأخيرة، بالإضافة إلى رفضه التام للتطبيع مع "إسرائيل"، ودعمه الكامل لقضية الفلسطينيين والمقاومة.

قطعت عهداً على نفسي منذ بداية الأزمة الخليجية بعدم الرد على أي شخص مُسيء، ورغم ما يطالني من تجريح يومياً سأستمر بالتجاهل إحتراماً لتربيتي — أحمد خالد المسفر (@almesfr) August 28, 2017

المسفر الذي قال عن نفسه "الإعلام قدري"، كتب تغريدة جعلها عنوانًا لحسابه على تويتر قال فيها "قطعت عهدًا على نفسي منذ بداية الأزمة الخليجية بعدم الرد على أي شخص مُسيء، ورغم ما يطالني من تجريح يوميًا سأستمر بالتجاهل احترامًا لتربيتي".

الإعلامي الراحل دعا في عدة تغريدات إلى وحدة دول الخليج، وساند الدوحة رافضًا الإجراءات التي اتخذت ضدها من دول الحصار.

منذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بدعم "الإرهاب"، في حين تنفي الدوحة تلك الاتهامات بشكل قاطع.

كفو يالعنابي .. ما يجيبها إلا رجالها نبارك لأهلنا في قطر وصول منتخبهم إلى نصف النهائي ونكرر: "العنابي عينه على الكاس" 🇶🇦 — أحمد خالد المسفر (@almesfr) January 25, 2019

قبل أيام، احتفى المسفر بصعود منتخب قطر لدور نصف النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، والتي تُوّجت فيها قطر بلقب البطولة لأول مرة في تاريخها، مثمنًا مساندة الجماهير العُمانية للمنتخب القطري، لكن المسفر دخل في غيبوبته قبل أن يشهد المباراة النهائية.

النخوه والشهامه التي تجري في دماء العمانيين دفعتهم للوقوف بجانب منتخب قطر وتشجيعه، ولكن هذا السفيه لا يعرف معنى "أول كلمتين من التغريدة" محشومين أهل السلطنه وأهل قطر pic.twitter.com/ps2H8vJatz — أحمد خالد المسفر (@almesfr) January 17, 2019

المسفر الذي يعمل معد برامج تلفزيونية وإذاعية، عبّر مرارًا عن رفضه التام للتطبيع مع الإسرائيليين، ومناصرته القوية للشعب الفلسطيني وقضيته وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال.

#أحمد_المسفر:

إعلاميون وصحفيون وناشطون عرب، نعوا الإعلامي الفقيد على تويتر.. وتلك أبرز التعليقات:

وداعاً #أحمد_المسفر

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ونعم الرجل

ونعم الاخلاق

كنت خير الاخ وخير الصديق .. .

اسال الله العلي العظيم ان يغفر لك ويسكنك فسيح جناته .. pic.twitter.com/ZVzqCB9wya — صباح ربيعة الكواري (@Suba7_alkuwari) February 3, 2019

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ،،

اللهم ارحم #أحمد_خالد_المسفر واغفر له، وعافه واعفُ عنه

واكرم نزله ووسع مدخله

واغسله بالماء والثلج والبرد

ونقه من الذنوب والخطايا

واجعل ما اصابه تكفيراً لذنوبه،

اللهم ثبّته عند السؤال واسكنه الجنة — حسن الساعي (@Hassan_alsai) February 3, 2019

وفاة الاعلامي الكويتي #احمد_المسفر بعد تعرضه لحادث سيارة أدخله غيبوبة لأيام ..

إنَّا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/Qa3JTRYK42 — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) February 3, 2019

إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله واغفر له وارحمه وأوسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس . تعازينا لأهلنا في #الكويت و #قطر والخليج كافة. اسأل الله أن يحرم وجهك على النار يا اخوي #أحمد_المسفر pic.twitter.com/Nz0c2sb6Tb — ‏F B A | فهد بوزوير (@FahadBuzwair) February 3, 2019

https://twitter.com/Anoodkhalid2/status/1091181368468488195?ref_src=twsrc%5Etfw

التايم لاين كله يعزي في وفاة المرحوم احمد المسفر ،وهذا دليل على أن الله اذا احب عبداً حبب الناس فيه،

نسأل الله له الجنه ويرزقه الفردوس الأعلى pic.twitter.com/uZkRTDudnW — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) February 3, 2019

إنا لله وإنا إليه راجعون ،

أثر حادث أليم انتقل إلى رحمة الله #احمد_خالد_المسفر الناشط الإجتماعي الكويتي الذي وقف مع #قطر مُنذ بداية الحصار الجائر وقفة رجال لم ولن ننساها ،

غفر الله له وأحسن الله عزاكم جميعاً . شاركونا جمع تبرعات للفقراء والمساكين في ثواب أحمد وصدقة جارية له . pic.twitter.com/zXBFvv8iBQ — محمد الشهواني (@m8_alshahwani) February 3, 2019

وكأن الموت بيختار الطيبين .. أحمد خالد المسفر شاب كويتي في قمة الأدب والأخلاق والرجولة .. توفي اليوم بعد غيبوبة بسبب حادث سير .. الله يرحمك يا أحمد .. الله يرحمك .. ياريت تتدعوله كتير يا جماعه . #أحمد_خالد_المسفر pic.twitter.com/4v3b3NkFFU — Joe (@youssef_hussen) February 3, 2019

رحمك الله أخي #أحمد_المسفر ..

نسأل الله أن تكون ممن قال الله فيهم :

" وجوه يومئذ مسفرة ، ضاحكة مستبشرة " ..#احمد_المسفر_في_ذمة_الله pic.twitter.com/tSlwRY4vrG — جابر الحرمي (@jaberalharmi) February 3, 2019

إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا #أحمد_المسفر لمحزونون 💔 اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل بالحسنات ميزانه وثبت على الصراط أقدامه . . اللهم أمنن عليه وعلى جميع موتى المسلمين بالرحمة والمغفرة واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة 💔

#أحمد_المسفر_في_ذمة_الله pic.twitter.com/gZth1fwlau — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) February 3, 2019

إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أسكنه فسيح جنانك وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله .

إنا لفراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا .

عظم الله أجرنا في فقيدنا يا أهلنا في #الكويت #قطر #أحمد_خالد_المسفر pic.twitter.com/VEzdDZqOZC — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) February 3, 2019

وفاة الأخ والزميل #احمد_المسفر بعد تعرضه لحادثٍ أليم أدخله غيبوبة قبل وفاته

لا حول ولا قوة إلا بالله

رحمه الله بواسع رحمته pic.twitter.com/ZhkhS5vrLs — أحمد العنزي (@Ahmad_tv) February 3, 2019