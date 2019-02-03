شاهد: فصل مؤذن مسجد بسبب زيه في بطولة بناء أجسام

يطالب مؤذن أحد مساجد مدينة عكا في فلسطين المحتلة بالعودة لوظيفته بعد فصله بسبب نشره لصور على الإنترنت وهو يرتدي ملابس كاشفة أثناء مشاركته في بطولة لبناء الأجسام.

وفصلت الدائرة الإسلامية في قسم الطوائف بوزارة الداخلية الإسرائيلية مؤذن جامع الجزار في عكا، إبراهيم المصري (أبو الحسن) بسبب مشاركته في مسابقة لبناء الأجسام، قائلة إن مشاركته في البطولة تتعارض مع وظيفته الدينية التي يعمل بها منذ 15 عاما.

وجاءت إقالة المصري بعد أن اكتشف مسؤولو الوزارة صورا على فيسبوك للاعب بناء الأجسام (46 عاما) خلال بطولة عام 2017.

وقال المصري إن وزارة الداخلية، التي تشرف على الشؤون الدينية في اسرائيل، تتذرع بالزي الرياضي الذي يمثل بالنسبة للرجال سروالا قصيرا. واستأنف قرار الوزارة.

وبدأ المصري في رفع الأثقال منذ كان عمره 17 عاما، وشارك في تلك الرياضة لعشر سنوات قبل أن يتقاعد عقب زواجه عام 2000.

وعاد المصري لممارسة رياضة بناء الأجسام عقب عمله كمؤذن في جامع الجزار عام 2005 لكن بشكل خاص.

غير أن ذلك تغير عام 2017 عندما أقنعه البعض بالمشاركة في بطولة إسرائيل لبناء الأجسام.

وفاز المصري بالبطولة ليصبح مهددا بالفصل من عمله حاليا، وهو ما يصفه بأنه "ظلم".

وعبر سكان عكا عن حبهم للمصري رافضين إقالته، وطالبوا السلطات بالتراجع عن القرار.