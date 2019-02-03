احترس: الشاشات تؤثر على مهارات التواصل والحركة لدى الأطفال

حذرت دراسة كندية جديدة من تأثير "الشاشات" بأنواعها المختلفة على الأطفال وقدراتهم على التواصل وحل المشكلات والحركة.

الدراسة

الدراسة أعدها باحثون في جامعة كالغاري بكندا ومعهد الأبحاث التابع لمستشفى ألبرتا للأطفال.

نشرت الدراسة في دورية جاما لطب الأطفال وشارك فيها 2441 من الأمهات في كندا.

الأمهات أجبن على أسئلة بشأن الفترة الزمنية التي يقضيها أبناؤهم في مشاهدة التلفزيون أو الأفلام أو مقاطع الفيديو أو في ألعاب الفيديو أو أمام شاشات الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وغيرها من الأجهزة كالهواتف الذكية.

الأطفال المشاركون في الدراسة قضوا 17 ساعة في المتوسط أسبوعيا أمام الشاشات عندما كانوا في سن الثانية و25 ساعة أسبوعيا مع بلوغهم العام الثالث.

يتجاوز هذا كثيرا توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بقضاء ساعة واحدة فقط يوميا أمام الشاشات حتى يتسنى للصغار قضاء ما يكفي من الوقت في اللعب والتواصل مع القائمين على رعايتهم ومع نظرائهم.

النتائج

الأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت أمام شاشات التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر اللوحي والهواتف الذكية قد لا يكتسبون القدر نفسه من مهارات حل المشكلات والتواصل اللازمة للمدرسة مقارنة بنظرائهم ممن يقضون وقتا أقل أمام الشاشات.

تصريحات شيري ماديغان كبيرة الباحثين في الدراسة:

غالبا ما يكون الوقت أمام الشاشات سلوكا سلبيا لا ينطوي على الكثير من الحركة ويتضمن فرصا قليلة للغاية للتعلم.

جزء من المشكلة يكمن في أن أدمغة الصغار لا تكون قد نمت بالدرجة الكافية لجعلهم يطبقون ما يتعلمونه من الشاشات على الواقع.

الأطفال إذا رأوا شخصا يضع مكعبات فوق بعضها البعض على الشاشة فإن ذلك لا يساعدهم على فعل ذلك في الواقع.

الوقت الذي يقضيه الصغار أمام الشاشات يبطئ نموهم.

الأطفال يهدرون أمام الشاشات ساعات يمكنهم استغلالها في الشخبطة بالأقلام الملونة أو ممارسة الألعاب التي تساعدهم على تعلم ركل الكرة مثلا.

هذه المهارات مهمة في مرحلة الطفولة المبكرة لأن إتقان المهارات مطلوب قبل أن يطرأ مزيد من النمو.

الأطفال يحتاجون للمشي قبل الركض ويحتاجون للإمساك بالأقلام الملونة قبل أن يكتبوا أسماءهم.

تصريحات سوزي توموبولوس من مستشفى هاسنفيلد للأطفال بمدينة نيويورك: