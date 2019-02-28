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منوعات|ألمانيا

وزيرة ألمانية تتنكر في هيئة ذئب.. لماذا؟

28/2/2019

لم تجد وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه طريقة للدفاع عن الذئاب ضد نيران الصيادين وضد المطالبات بالسماح بصيدها، سوى التنكر في زي ذئب.

التفاصيل:
  • الوزيرة ارتدت زي الذئب خلال جولة لها في مبنى الوزارة في مدينة بون.
  • الوزيرة نشرت صورة لها أثناء جولتها في الوزارة وهي تضحك ممسكة بأحد موظفي الوزارة الذي تنكر في زي فتاة ترتدي قبعة حمراء، على عكس القصة الشعبية المعروفة "ذات الرداء الأحمر".
  • في الصورة، تدلت لافتة من عنق الوزيرة كتب عليها "من فضلك لا تقتلني"، مع صورة لمرمى لتصويب الرصاص:
  • الموظف، الذي تنكر في زي الفتاة، حمل لافتة كتب عليها "لست خائفا من الذئب".
  • الوزيرة، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، ارتدت الزي بمناسبة مهرجان شعبي اعتاد فيه الألمان لبس زي تنكري.
  • في القصة الشعبية، تتعرض الفتاة، المعروفة بذات الرداء الأحمر، لخطر الذئاب.
  • يطالب البعض في ألمانيا بالسماح بصيد الذئاب لمنعها من مهاجمة الحيوانات المنزلية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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