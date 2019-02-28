وزيرة ألمانية تتنكر في هيئة ذئب.. لماذا؟

لم تجد وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه طريقة للدفاع عن الذئاب ضد نيران الصيادين وضد المطالبات بالسماح بصيدها، سوى التنكر في زي ذئب.
التفاصيل:
- الوزيرة ارتدت زي الذئب خلال جولة لها في مبنى الوزارة في مدينة بون.
- الوزيرة نشرت صورة لها أثناء جولتها في الوزارة وهي تضحك ممسكة بأحد موظفي الوزارة الذي تنكر في زي فتاة ترتدي قبعة حمراء، على عكس القصة الشعبية المعروفة "ذات الرداء الأحمر".
- في الصورة، تدلت لافتة من عنق الوزيرة كتب عليها "من فضلك لا تقتلني"، مع صورة لمرمى لتصويب الرصاص:
- الموظف، الذي تنكر في زي الفتاة، حمل لافتة كتب عليها "لست خائفا من الذئب".
- الوزيرة، العضو بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، ارتدت الزي بمناسبة مهرجان شعبي اعتاد فيه الألمان لبس زي تنكري.
- في القصة الشعبية، تتعرض الفتاة، المعروفة بذات الرداء الأحمر، لخطر الذئاب.
- يطالب البعض في ألمانيا بالسماح بصيد الذئاب لمنعها من مهاجمة الحيوانات المنزلية.