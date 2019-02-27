شاهد: أصغر رضيع في العالم يخرج من مستشفى باليابان

قال مستشفى جامعة كيو إنه سُمح لرضيع كان وزنه عند الولادة 268 غراما فقط، ويعد أصغر رضيع في العالم يبقى على قيد الحياة رغم حجمه الضئيل، بالذهاب إلى منزله بعدما أمضى شهورا في المستشفى

وولد الطفل بعملية قيصرية بمستشفى بطوكيو في أغسطس/ آب 2018 بعدما فشل في اكتساب وزن خلال فترة الحمل وخشي الأطباء أن تكون حياته في خطر.

وقال الطبيب تاكيشي أريميتسو من قسم طب الأطفال بكلية الطب في الجامعة إن الرضيع ظل في قسم العناية الفائقة حتى أصبح وزنه 3 كيلوغرامات و200 غرام وسمح المستشفى بخروجه يوم 20 فبراير/ شباط.

وقالت والدة الطفل "أشعر بالامتنان لأنه نما بهذا الشكل لأنني بصراحة لم أكن متأكدة من نجاته".

ويفيد سجل أصغر الأطفال الرضع حجما، الذي تديره جامعة أيوا، بأن الوزن القياسي السابق كان لطفل ولد في ألمانيا في عام 2009 ووزنه 274 غراما.

كما يفيد السجل بأن أصغر طفلة ولدت ووزنها 252 غراما في ألمانيا في عام 2015.