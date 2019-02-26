"فرعون هوليود".. أقارب رامي مالك في مصر يحتفلون بفوزه بالأوسكار

التف أقارب الممثل رامي مالك حول شاشات التلفزيون في مصر كما لو كانوا يشجعون المنتخب الوطني لكرة القدم، لكنهم كانوا يحتفلون بأول جائزة أوسكار يفوز بها.

التفاصيل:

قريب مالك "فادي" البالغ من العمر 24 عاما قال إن أعمامه وعماته وأبناءهم وبناتهم تجمعوا في منزل العائلة بقرية فلتاؤوس بمحافظة المنيا الواقعة على بعد 265 كيلومترًا جنوبي القاهرة لمشاهدة حفل الأوسكار مباشرة من لوس أنجليس.

عندما أعلن اسم رامي فائزًا بجائزة أفضل ممثل انفجر أفراد العائلة فرحًا وأخذوا يرقصون ويتعانقون.

قال فادي لرويترز "كأننا نشاهد مصر تسجل هدفا لتفوز بالكأس… هذا ليس فوزا للعائلة بل لمصر".

اتصل الأقارب بوالدة رامي في الولايات المتحدة لتهنئتها بفوز ابنها ودعوته لزيارة مصر.

قريب آخر يدعى رامي قال إن والدة رامي مالك أكدت أنها تتوق لزيارة مصر هي وابنها.

رامي قال إن موهبة مالك كانت واضحة عندما زار مصر للمرة الأولى وهو في المرحلة الثانوية خلال التسعينات بعدما هاجرت أسرته للولايات المتحدة عام 1979. وأضاف "لم أكن أتخيل وقتها أن رامي سيصبح ممثلًا عالميًا مشهورًا، لكن كان من الواضح حبه للتمثيل".

فرانس برس أشارت إلى احتفال الإعلام المصري ومستخدمي الإنترنت برامي مالك الذي أطلقت عليه الصحافة العالمية لقب "فرعون هوليود".

https://twitter.com/RehamTaher11/status/1099896420696576000?ref_src=twsrc%5Etfw

رامي مالك:

مالك (37 عامًا) من مواليد مدينة لوس أنجليس، وتعود أصوله إلى صعيد مصر. حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة إيفانسفيل، بولاية إنديانا.

سُلطت عليه أضواء الترشيح للأوسكار في الأسابيع الأخيرة بعد فوزه بجوائز غولدن غلوب، ونقابة ممثلي الشاشة، وجائزة بافتا البريطانية لدوره في فيلم "الملحمة البوهيمية" الذي جسد فيه شخصية فريدي ميركوري مغني فرقة كوين الموسيقية البريطانية الراحل.

بدأ مسيرته الفنية عام 2004 كضيف في أحد المسلسلات. اشتهر بعد دوره في المسلسل التلفزيوني الشهير "السيد روبوت".

مالك أشار وهو يتسلم الجائزة إلى أنه "ابن مهاجرين من مصر… أنا أمريكي من الجيل الأول وجزء من قصتي يكتب الآن".

https://twitter.com/RehamTaher11/status/1099903926093123584?ref_src=twsrc%5Etfw