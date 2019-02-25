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منوعات|الولايات المتحدة

21 مليون دولار تعويضا لأمريكي سجن 39 عاما بعد إدانته خطأ

كريغ كولي
كريغ كولي
25/2/2019

حصل الأمريكي كريغ كولي على 21 مليون دولار من قبل سلطات إحدى المدن في ولاية كاليفورنيا كتعويض على سجنه 39 عاما بعد إدانته خطأ بتهمتي قتل.

التفاصيل:
  • كولي، 71 عاما، أدين عام 1978 خطأ بقتل صديقته السابقة وابنها، وصدر ضده حكم بالسجن مدى الحياة.
  • كولي أصر مرارا وتكرارا على أنه بريء من تهمتي القتل، وحصل على عفو في 2017 من حاكم كاليفورنيا وقتها جيري براون بعدما عثر المحققون على دليل من عينة حمض نووي لصالحه.
  • رئيس بلدية سيمي فالي إريك ليفيت قال في بيان "رغم أنه لا يمكن تعويض ما حدث للسيد كولي بأي أموال، فإن تسوية هذه القضية هي الخيار الصحيح الذي يجب القيام به له ولمجتمعنا".
  • مايك بيندر، وهو صديق مقرب من كولي ومحقق سابق بالشرطة في سيمي فالي، قال إن كولي يتحدث منذ إطلاق سراحه مع مسؤولين في جهات إنفاذ القانون بشأن جمع الأدلة كما يلتقي بذوي سجناء يصرون على براءتهم.
  • بيندر طالب بإطلاق سراح كولي منذ ما يقرب من ثلاثين عاما بعد أن أزعجه عدم اتساق جوانب القضية.
  • وقال لرويترز عبر الهاتف أمس الأحد "رسالة كريغ هي عدم اليأس أبدا".
  • السلطات في كاليفورنيا منحت كولي العام الماضي 1.95 مليون دولار، احتسبت على أساس 140 دولارا عن كل يوم قضاه في السجن، وكان ذلك أكبر تعويض عن إدانة خطأ من مجلس الولاية لتعويض الضحايا.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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