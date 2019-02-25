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15 دقيقة من الركض يوميا تقلل من خطر الاكتئاب

25/2/2019

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من مستشفى ماساتشوستس الأمريكية، أن 15 دقيقة فقط من الركض يوميًا قد تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.

تفاصيل الدراسة:
  • الباحثون أوضحوا أن الأشخاص النشطين بدنيًا أقل عرضة لخطر اضطراب الصحة العقلية.
  • الدكتور ديفيد أغوس من قسم الطب النفسي بالمستشفى، قال "عندما يأتي المرضى يشكون من شعورهم بالإحباط، أخبرهم بأن يخرجوا ويتحركوا في المنتزهات والنوادي قبل أن أصف لهم مضادات الاكتئاب".
  • أثبتت دراسة بيانات أكثر من نصف مليون شخص، أن الحصول على معدل أعلى لضربات القلب بنسبة 50% لمدة ربع ساعة في اليوم يخفض خطر الإصابة بالاكتئاب.
الاكتئاب والقلق.. والإعاقة:
  • بحسب إحصائيات مؤسسة الصحة النفسية في المملكة المتحدة، فإن 19.7% من الأشخاص فوق 16 سنة كانت لديهم أعراض الاكتئاب أو القلق في عام 2014.
  • وفقًا لجمعية القلق والاكتئاب في أمريكا، تؤثر الحالة على أكثر من 16.1 مليون أمريكي 6.7% كل عام.
  • الاكتئاب يعتبر السبب الرئيسي للإعاقة في الولايات المتحدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 سنة.
المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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