15 دقيقة من الركض يوميا تقلل من خطر الاكتئاب

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من مستشفى ماساتشوستس الأمريكية، أن 15 دقيقة فقط من الركض يوميًا قد تقلل من خطر الإصابة بالاكتئاب.
تفاصيل الدراسة:
- الباحثون أوضحوا أن الأشخاص النشطين بدنيًا أقل عرضة لخطر اضطراب الصحة العقلية.
- الدكتور ديفيد أغوس من قسم الطب النفسي بالمستشفى، قال "عندما يأتي المرضى يشكون من شعورهم بالإحباط، أخبرهم بأن يخرجوا ويتحركوا في المنتزهات والنوادي قبل أن أصف لهم مضادات الاكتئاب".
- أثبتت دراسة بيانات أكثر من نصف مليون شخص، أن الحصول على معدل أعلى لضربات القلب بنسبة 50% لمدة ربع ساعة في اليوم يخفض خطر الإصابة بالاكتئاب.
الاكتئاب والقلق.. والإعاقة:
- بحسب إحصائيات مؤسسة الصحة النفسية في المملكة المتحدة، فإن 19.7% من الأشخاص فوق 16 سنة كانت لديهم أعراض الاكتئاب أو القلق في عام 2014.
- وفقًا لجمعية القلق والاكتئاب في أمريكا، تؤثر الحالة على أكثر من 16.1 مليون أمريكي 6.7% كل عام.
- الاكتئاب يعتبر السبب الرئيسي للإعاقة في الولايات المتحدة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 44 سنة.