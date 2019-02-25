ثعبان يغيّر جلده ويسافر آلاف الكيلومترات داخل حذاء

قطع ثعبان آلاف الكيلومترات عبر ثلاث قارات مسافرًا من أستراليا إلى إسكتلندا داخل أمتعة سائحة، حسبما أفادت تقارير إعلامية أسترالية اليوم الإثنين.

ثعبان في حذاء:

تم العثور على الثعبان المرقط غير السام في حذاء مويرا بوكسال يوم الجمعة الماضي بعد عودتها من عطلة صيفية في أستراليا، وفقًا لهيئة الإذاعة الأسترالية.

باول آيرلي، زوج ابنة بوكسال والذي يعيش مع أسرته في مدينة ماكاي بولاية كوينزلاند، قال لهيئة الإذاعة الأسترالية إن العثور على الثعبان كان مفاجأة شديدة.

آيرلي: لم تكن أبدًا تتوقع أن تعثر على ثعبان خلال إفراغ محتويات إحدى حقائبها عند العودة إلى إسكتلندا. اعتقدنا في البداية أنها مزحة وأن الثعبان مزيف.

آيرلي: الثعبان كان مختبئا في حذاء بوكسال، والذي كان داخل الحقيبة.

آيرلي: بطريقة أو بأخرى، انتقل (الثعبان) من ماكاي (في أستراليا) إلى غلاسكو (في إسكتلندا) بدون أن يكتشفه أحد. (وهي رحلة تزيد على 15 ألف كيلومتر).

الثعبان من نوع المرقط غير السام وقد غيّر جلده (باول آيرلي)

غيّر جلده: