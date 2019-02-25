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أمريكي من أصل مصري يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل

الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل
الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل
25/2/2019

فاز رامي مالك اليوم (الأحد) بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) الذي جسد فيه دور فريدي ميركوري قائد فرقة كوين الموسيقية الراحل

التفاصيل:
  • برز مالك (37 عاما) كأفضل مرشح للجائزة في الأسابيع القليلة الماضية بعد فوزه بجائزة غولدن غلوب (الكرة الذهبية) وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية.
  • فازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "المفضلة".
  • فاز فيلم "كتاب أخضر" (جرين بوك) بجائزة أوسكار أفضل فيلم، كما حصل الفيلم على جائزتي أوسكار أخريين لأفضل سيناريو أصلي، وأفضل ممثل مساعد التي فاز بها الممثل ماهر شالا علي.
  • ريجينا كينغ فازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "لو كان بوسع بيل الحديث"
  • فيلم روما فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية
الفائزون بجوائز الأوسكار في نسختها الـ 91 ـ رويترز

 

من هو رامي مالك؟
  • ممثل أمريكي شاب من أصل مصري، ولد في لوس أنجليس عام 1981.
  • فاز بجائزة غولدن غلوب كأفضل ممثل في فيلم درامي عن فيلم "الملحمة البوهيمية".
  • حاصل على بكالوريوس الفنون الجميلة من جامعة إيفانسفيل، بولاية إنديانا.
  • بدأ مسيرته الفنية عام 2004 كضيف في أحد المسلسلات.
  • اشتهر بعد دوره في المسلسل التلفزيوني الشهير "السيد روبوت".
  • أول مصري أمريكي يفوز بجائزة إيمي عن أفضل ممثل عام 2016.
المصدر : وكالات
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