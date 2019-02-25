أمريكي من أصل مصري يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل

فاز رامي مالك اليوم (الأحد) بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في الفيلم الموسيقي "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) الذي جسد فيه دور فريدي ميركوري قائد فرقة كوين الموسيقية الراحل

التفاصيل:

برز مالك (37 عاما) كأفضل مرشح للجائزة في الأسابيع القليلة الماضية بعد فوزه بجائزة غولدن غلوب (الكرة الذهبية) وبجائزة رابطة ممثلي السينما البريطانية.

فازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "المفضلة".

فاز فيلم "كتاب أخضر" (جرين بوك) بجائزة أوسكار أفضل فيلم، كما حصل الفيلم على جائزتي أوسكار أخريين لأفضل سيناريو أصلي، وأفضل ممثل مساعد التي فاز بها الممثل ماهر شالا علي.

ريجينا كينغ فازت بجائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "لو كان بوسع بيل الحديث"

فيلم روما فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية

الفائزون بجوائز الأوسكار في نسختها الـ 91 ـ رويترز

من هو رامي مالك؟