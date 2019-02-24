شاهد: هواوي تكشف النقاب عن هاتف قابل للطي، كم سعره؟

كشفت شركة هواوي اليوم النقاب عن هاتفها المحمول الجديد "ميت 10" القابل للطي والذي يدعم شبكات الجيل الخامس بعد أيام من تدشين سامسونغ لنسختها الجديدة من الهاتف القابل للطي أيضا.

التفاصيل:

تقول الشركة إن الهاتف الذكي الجديد يجمع بين مزايا الجهاز اللوحي (التابلت) وسهولة استخدام الهاتف الذكي صغير الحجم.

عندما تقوم بفتح طيتي الجهاز، تكبر شاشة العرض إلى 8 بوصات مع وجود مقبض صغير في الخلف للمساعدة في حمل الجهاز بيد واحدة.

هاتف هواوي الجديد يأتي بعد أيام من تدشين شركة سامسونغ خلال مؤتمرها السنوي في مدينة سان فرانسيسكو نسختها الجديدة من الهاتف القابل للطي أيضا "غلاكسي فولد"، يبلغ سعره نحو ألفي دولار.