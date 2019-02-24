شاهد: هواوي تكشف النقاب عن هاتف قابل للطي، كم سعره؟

كشفت شركة هواوي اليوم النقاب عن هاتفها المحمول الجديد "ميت 10" القابل للطي والذي يدعم شبكات الجيل الخامس بعد أيام من تدشين سامسونغ لنسختها الجديدة من الهاتف القابل للطي أيضا.
التفاصيل:
- تقول الشركة إن الهاتف الذكي الجديد يجمع بين مزايا الجهاز اللوحي (التابلت) وسهولة استخدام الهاتف الذكي صغير الحجم.
- عندما تقوم بفتح طيتي الجهاز، تكبر شاشة العرض إلى 8 بوصات مع وجود مقبض صغير في الخلف للمساعدة في حمل الجهاز بيد واحدة.
- هاتف هواوي الجديد يأتي بعد أيام من تدشين شركة سامسونغ خلال مؤتمرها السنوي في مدينة سان فرانسيسكو نسختها الجديدة من الهاتف القابل للطي أيضا "غلاكسي فولد"، يبلغ سعره نحو ألفي دولار.
- يختلف هاتف "هواوي" القابل للطي عن نسخة "سامسونغ غلاكسي فولد"، الذي تم تزويده بشاشة لمسية من الخارج وأخرى من الداخل قابلة للطي.
- يتميز هاتف سامسونغ الجديد بأول شاشة عرض لا متناهية قابلة للطي في العالم، بمقاس سبع بوصات وثلاثة أعشار البوصة، يمكن طيها لتصبح على شكل جهاز صغير الحجم بشاشة عرض واحدة.
- سامسونغ ستطرح الهاتف الجديد "غالاكسي فولد" في 26 أبريل نيسان مستغلة شبكات اتصالات الجيل الخامس الأسرع. ويبدو الجهاز الجديد مثل الهواتف الذكية التقليدية لكنه يُفتح مثل كتاب ليكشف عن شاشة بحجم كمبيوتر لوحي صغير قياس 7.3 بوصات.
- من المتوقع أن تكون شبكات الجيل الخامس أسرع عشر مرات من الجيل السابق، ما سيحسن من تجربة مشاهدة الأخبار بالبث الحي والمباريات الرياضية.