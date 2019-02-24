تعرف على أبرز الترشيحات لجوائز الأوسكار لعام 2019

تقدم جوائز الأوسكار، التي تعد أفضل تكريم في عالم السينما، في حفل يقام الليلة في هوليوود.
فيما يلي قائمة بالترشيحات في الفئات الرئيسية:
أفضل فيلم:
- "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن)
- "النائب" (فايس)
- "روما" (روما)
- "كتاب أخضر" (غرين بوك)
- "كلانزمان الأسود" (بلاك كلانزمان)
- "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي)
- "النمر الأسود" (بلاك بانثر)
- "المفضلة" (ذا فيفوريت)
أفضل ممثل
- برادلي كوبر – "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن)
- رامي مالك – "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي)
- كريستيان بيل – "النائب" (فايس)
- فيغو مورتنسن – "كتاب أخضر" (غرين بوك)
- ويليم دافو – "على عتبة الخلود" (آت إترنيتيز غيت)
أفضل ممثلة
- ليدي غاغا – "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن)
- غلين كلوز – "الزوجة" (ذا وايف)
- أوليفيا كولمان – "المفضلة" (ذا فيفوريت)
- ميليسا مكارثي – "هل يمكنك مسامحتي يوما؟" (كان يو إيفر فورغيف مي؟)
- ياليتزا أباريسيو – "روما" (روما)
أفضل مخرج
- ألفونسو كوارون – "روما" (روما)
- سبايك لي – "كلانزمان الأسود" (بلاك كلانزمان)
- آدم مكاي – "النائب" (فايس)
- يورغوس لانتيموس – "المفضلة" (ذا فيفوريت)
- بافو بافليكوفسكي – "الحرب الباردة" (كولد وور)
أفضل ممثل مساعد
- ماهرشالا علي – "كتاب أخضر" (غرين بوك)
- آدم درايفر – "كلانزمان الأسود" (بلاك كلانزمان)
- ريتشارد إي. غرانت – "هل يمكنك مسامحتي يوما؟" (كان يو إيفر فورغيف مي؟)
- سام روكويل – "النائب" (فايس)
- سام إيليوت – "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن)
أفضل ممثلة مساعدة
- إيمي آدامز – "النائب" (فايس)
- ريجينا كينغ – "لو كان بوسع بيل ستريت الحديث" (إف بيل ستريت كود توك)
- إيما ستون – "المفضلة" (ذا فيفوريت)
- ريتشل فايس – "المفضلة" (ذا فيفوريت)
- مارينا دي تابيرا – "روما" (روما)
أفضل سيناريو أصلي
- "المفضلة" (ذا فيفوريت)
- "أول إصلاح" (فيرست ريفورمد)
- "روما" (روما)
- "كتاب أخضر" (غرين بوك)
- "النائب" (فايس)
أفضل سيناريو مقتبس
- "كلانزمان الأسود" (بلاك كلانزمان)
- "لو كان بوسع بيل ستريت الحديث" (إف بيل ستريت كود توك)
- "مولد نجمة" (إيه ستار إيز بورن)
- "هل يمكنك مسامحتي يوما؟" (كان يو إيفر فورغيف مي؟)
- "ملحمة باستر إسكراغز" (ذا باليد أوف باستر إسكراغز)
أفضل فيلم للرسوم المتحركة
- "أبطال خارقون 2" (إنكريدابولز 2)
- "جزيرة الكلاب" (إيل أوف دوغز) "رالف يدمر الإنترنت" (رالف بريكس ذي إنترنت)
- "الرجل العنكبوت: في عالم العنكبوت" (سبايدر-مان: إينتو ذا سبايدر-فيرس)
- "ميراي" (ميراي)
أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية
- كفر ناحوم – لبنان
- "لا تنظر بعيدا" – ألمانيا
- "اللصوص" – اليابان
- "روما" – المكسيك
- "الحرب الباردة" (كولد وور) – بولندا