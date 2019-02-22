شاهد: إطلاق أول مسبار فضائي إسرائيلي إلى القمر

بدأ أول مسبار إسرائيلي أرسل إلى القمر الجمعة رحلته التي يفترض أن تستغرق سبعة أسابيع ستصبح بعدها اسرائيل رابع دولة تنجح في إنزال مركبة على سطح القمر.

التفاصيل

أطلق صاروخ من طراز "فالكون 9" يحمل المسبار فجر الجمعة من قاعدة "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا الأمريكية.

يحمل المسبار اسم "بيراشيت" (التكوين بالعبرية) ويزن 585 كيلوغراما.

منظمة "سبايس ايل" غير الربحية هي التي قامت بتصميم المركبة الإسرائيلية.

يتوقع أن يصل المسبار إلى القمر في 11 من أبريل/نيسان المقبل.

هذه هي أول مهمة من هذا النوع يمولها القطاع الخاص للهبوط على سطح القمر.

"موريس كان" رجل الأعمال الذي يقوم بأعمال خيرية موّل تطوير المركبة إلى حد كبير.

المهمة بالكامل من تمويل رجال أعمال وليس وكالات فضاء حكومية، وكان من المتوقع أن تصل كلفة المشروع في البداية إلى عشرة ملايين دولار ولكنها ارتفعت في نهاية المطاف الى مئة مليون دولار.

شارك في المشروع شركة "صناعات الطيران الإسرائيلية" و"وكالة الفضاء الإسرائيلية" ووزارة العلوم والتكنولوجيا.

يحمل الصاروخ أيضا قمرا اصطناعيا إندونيسيا وآخر للجيش الأمريكي.

هذه المهمة غير المأهولة هي جزء من اهتمام عالمي متجدد بالقمر الذي يطلق عليه أحيانا اسم "القارة الثامنة" للأرض.

هبوط المركبة على سطح القمر هو المهمة الرئيسية بالنسبة لإسرائيل.

يحمل المسبار "بيراشيت" معدات لقياس المجال المغناطيسي للقمر، ما قد يساعد على فهم تكوينه.

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