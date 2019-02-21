شاهد: سامسونغ تكشف عن هاتف بشاشة قابلة للطي

سامسونغ كشفت عن هاتف جديد بشاشة قابلة للطي يبلغ سعره نحو ألفي دولار في محاولة من الشركة للتفوق على أبل والمنافسين الصينيين وجذب اهتمام المستهلكين بعد تراجع في المبيعات.