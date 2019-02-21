شاهد: سامسونغ تكشف عن هاتف بشاشة قابلة للطي

دشنت شركة سامسونغ، خلال مؤتمرها السنوي في مدينة سان فرانسيسكو، فصلا جديدا في تاريخ الهواتف الذكية، بكشفها النقاب عن هاتفها الجديد القابل للطي الذي يحمل اسم "غالاكسي فولد".
التفاصيل:
سامسونغ كشفت عن هاتف جديد بشاشة قابلة للطي يبلغ سعره نحو ألفي دولار في محاولة من الشركة للتفوق على أبل والمنافسين الصينيين وجذب اهتمام المستهلكين بعد تراجع في المبيعات.
يتميز الهاتف الجديد بأول شاشة عرض لا متناهية قابلة للطي في العالم، بمقاس سبع بوصات وثلاثة أعشار البوصة، يمكن طيها لتصبح على شكل جهاز صغير الحجم بشاشة عرض واحدة.
سامسونغ ستطرح الهاتف الجديد "غالاكسي فولد" في 26 أبريل نيسان مستغلة شبكات اتصالات الجيل الخامس الأسرع. ويبدو الجهاز الجديد مثل الهواتف الذكية التقليدية لكنه يُفتح مثل كتاب ليكشف عن شاشة بحجم كمبيوتر لوحي صغير قياس 7.3 بوصات.
الرئيس التنفيذي لسامسونغ إلكترونيكس في سان فرانسيسكو د.ج. كوه قال إن الجهاز "يرد على المشككين الذين قالوا إنه لم يعد هناك ما يمكن إنجازه في هذا المجال… نحن هنا لنثبت أنهم على خطأ".
تظل سامسونغ أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم وتستحوذ على نحو خُمس السوق العالمية لكنها عانت من تراجع أشد من تراجع السوق عموما العام الماضي.
يتوقع المحللون ألا تتمكن أبل من مضاهاة هاتف سامسونغ الجديد قبل نهاية العام المقبل.
رغم أن سعره البالغ 1980 دولارا باهظ جدا فإن بعض المستهلكين المولعين بمنتجات الشركة قالوا إنهم على استعداد لدفع هذا الثمن.
سامسونغ كشفت أيضا عن العديد من الملحقات لمنافسة أبل مثل سماعات لاسلكية أطلقت عليها "غالاكسي بادز" يمكن شحنها لاسلكيا أيضا وهي خاصية وعدت أبل بطرحها في سماعات "إيربودز" لكنها لم تفعل بعد.
من المتوقع أن تكون شبكات الجيل الخامس أسرع عشر مرات من الجيل السابق مما سيحسن من تجربة مشاهدة الأخبار بالبث الحي والمباريات الرياضية.