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شاهد: ترمب وكيم جونغ أون في صالون حلاقة بفيتنام

21/2/2019

بثت الجزيرة مباشر ضمن فقرة "أهم الصور" أحداثا عالمية شتى تنوعت بين زيارات ولقاءات سياسية واقتحام السياسية لصالونات الحلاقة.

نيودلهي

  • ولي العهد السعودي يزور الهند قادما من باكستان في إطار جولته الآسيوية 
  • رئيس الوزراء الهندي: اتفقنا على تعزيز العلاقات الدفاعية مع السعودية
  • ولي العهد السعودي يقول إن الإرهاب مصدر قلق مشترك مع الهند
  • محمد بن سلمان يبدي استعداد بلاده للتعاون مع نيودلهي في مجال الاستخبارات

غزة

  • افتتاح أول وحدة في غزة لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان
  • قسم السرطان افتتح في مستشفى الرنتيسي بتكلفة 3 ملايين دولار
  • قسم السرطان سيجنب الأطفال القيود التي تفرضها إسرائيل لتلقي العلاج بالخارج
  • افتتاح أول قسم لعلاج سرطان الأطفال في غزة برعاية صندوق إغاثة أطفال فلسطين

الجيزة/مصر

  • انطلاق فعاليات مهرجان مصر الدولي للقفز الحر 
  • 140 من هواة القفز بالمظلات من 32 دولة يشاركون في المهرجان

سوتشي

  • القمر الثلجي العملاق يظهر في سماء مدينة سوتشي  
  • الظاهرة تحدث عندما يكون القمر في النقطة الأقرب إلى الأرض على مداره

تشيليابنسك/روسيا

  • شرطي يوقف حركة المرور لمساعدة كلب على عبور الطريق 

الولايات المتحدة

  • موجة من الطقس السيء تضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة
  • الثلوج غطت العديد من الطرق في ولايتي أوكلاهوما وميزوري 
  • توقعات بعاصفة كبيرة وتساقط كثيف للثلوج على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة

 الصين

  • عروض فنية وأنشطة ثقافية وأكلات شعبية في احتفالات مهرجان المصابيح
  • مهرجان المصابيح يمثل نهاية الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة

تايوان

  • مهرجان المصابيح.. تقليد محلي يجتذب السياح من جميع أنحاء العالم
  • الاحتفال بمهرجان المصابيح يصادف يوم 15 من الشهر القمري الأول

أكرا/ غانا

  • جيفري يابواه.. طالب غاني يصنع الأثاث من الإطارات المعاد تدويرها 
  • جيفري يابواه افتتح منذ 5 سنوات متجر أثاث مصنوع من الإطارات المعاد تدويرها
  • أسعار قطع الأثاث تتراوح من 30 إلى 250 دولارا أمريكيا وفقا للحجم والتصميم 

هانوي

  • صالون حلاقة يقدم لزبائنه تصفيفة شعر كل من دونالد ترمب وكيم جونغ أون مجانا
  • العرض بمناسبة قمة مرتقبة أمريكية كورية شمالية في فيتنام نهاية الشهر الجاري

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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