شاهد: ترمب وكيم جونغ أون في صالون حلاقة بفيتنام

بثت الجزيرة مباشر ضمن فقرة "أهم الصور" أحداثا عالمية شتى تنوعت بين زيارات ولقاءات سياسية واقتحام السياسية لصالونات الحلاقة.
نيودلهي
- ولي العهد السعودي يزور الهند قادما من باكستان في إطار جولته الآسيوية
- رئيس الوزراء الهندي: اتفقنا على تعزيز العلاقات الدفاعية مع السعودية
- ولي العهد السعودي يقول إن الإرهاب مصدر قلق مشترك مع الهند
- محمد بن سلمان يبدي استعداد بلاده للتعاون مع نيودلهي في مجال الاستخبارات
غزة
- افتتاح أول وحدة في غزة لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان
- قسم السرطان افتتح في مستشفى الرنتيسي بتكلفة 3 ملايين دولار
- قسم السرطان سيجنب الأطفال القيود التي تفرضها إسرائيل لتلقي العلاج بالخارج
- افتتاح أول قسم لعلاج سرطان الأطفال في غزة برعاية صندوق إغاثة أطفال فلسطين
الجيزة/مصر
- انطلاق فعاليات مهرجان مصر الدولي للقفز الحر
- 140 من هواة القفز بالمظلات من 32 دولة يشاركون في المهرجان
سوتشي
- القمر الثلجي العملاق يظهر في سماء مدينة سوتشي
- الظاهرة تحدث عندما يكون القمر في النقطة الأقرب إلى الأرض على مداره
تشيليابنسك/روسيا
- شرطي يوقف حركة المرور لمساعدة كلب على عبور الطريق
الولايات المتحدة
- موجة من الطقس السيء تضرب مناطق واسعة في الولايات المتحدة
- الثلوج غطت العديد من الطرق في ولايتي أوكلاهوما وميزوري
- توقعات بعاصفة كبيرة وتساقط كثيف للثلوج على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة
الصين
- عروض فنية وأنشطة ثقافية وأكلات شعبية في احتفالات مهرجان المصابيح
- مهرجان المصابيح يمثل نهاية الاحتفالات بالسنة الصينية الجديدة
تايوان
- مهرجان المصابيح.. تقليد محلي يجتذب السياح من جميع أنحاء العالم
- الاحتفال بمهرجان المصابيح يصادف يوم 15 من الشهر القمري الأول
أكرا/ غانا
- جيفري يابواه.. طالب غاني يصنع الأثاث من الإطارات المعاد تدويرها
- جيفري يابواه افتتح منذ 5 سنوات متجر أثاث مصنوع من الإطارات المعاد تدويرها
- أسعار قطع الأثاث تتراوح من 30 إلى 250 دولارا أمريكيا وفقا للحجم والتصميم
هانوي
- صالون حلاقة يقدم لزبائنه تصفيفة شعر كل من دونالد ترمب وكيم جونغ أون مجانا
- العرض بمناسبة قمة مرتقبة أمريكية كورية شمالية في فيتنام نهاية الشهر الجاري