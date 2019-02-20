شاهد| أهم الصور: لحظة اصطدام وتحطم طائرتين خلال عرض بالهند

تناولت فقرة "أهم الصور" على شاشة "الجزيرة مباشر" أهم الصور لأبرز الأحداث والأخبار حول العالم
ولاية كارناتاكا – الهند:
- مصرع طيار وإصابة اثنين آخرين لدى تصادم طائرتي ألعاب بهلوانية في عرض أكروبات جوي في مدينة بنغالور.
- مسؤولون: الطيارون كانوا يتدربون للمشاركة في معرض" آيرو إنديا 2019 ".
- عرض "إيرو إنديا 2019" الجوي يفترض أن يبدأ اليوم الأربعاء ويتوقع أن يجذب المئات من شركات الطيران من أنحاء العالم، وفقًا للإعلام المحلي.
القدس المحتلة:
- قوات الاحتلال تعتقل محتجين رافضين لإغلاق باب الرحمة بالمسجد الأقصى.
قرية باعوز- دير الزور:
- قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي تحاصران مسلحي تنظيم الدولة في آخر جيوبه.
فيلازون – بوليفيا:
- مصرع 24 راكبًا وإصابة 12 آخرين في حادثة تصادم حافلة بشاحنة.
ولاية كاليفورنيا الأمريكية:
- إنقاذ ركاب محاصرين بقطار سياحي معلق متعطل في سان دييغو.
- مسؤولون: تعطل 6 عربات من القطار المعلق بعد أن عصفت به رياح عاتية.
سواحل دوفر – بريطانيا:
- خفر السواحل يعترض قاربًا يقل 34 مهاجرًا غير نظامي حاولوا عبور القناة الإنجليزية.
ولاية نيوساوث ويلز – أستراليا:
- تواصل عمليات البحث عن سائحيْن بريطاني وفرنسي فقدا قبل يومين.
كولومبو – سريلانكا:
- إقبال كبير للسياح على فعاليات مهرجان بوذي سنوي يسمى "نوام مها بيراهيرا".