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شاهد| أهم الصور: لحظة اصطدام وتحطم طائرتين خلال عرض بالهند

20/2/2019

تناولت فقرة "أهم الصور" على شاشة "الجزيرة مباشر" أهم الصور لأبرز الأحداث والأخبار حول العالم

ولاية كارناتاكا – الهند:
  • مصرع طيار وإصابة اثنين آخرين لدى تصادم طائرتي ألعاب بهلوانية في عرض أكروبات جوي في مدينة بنغالور.
  • مسؤولون: الطيارون كانوا يتدربون للمشاركة في معرض" آيرو إنديا 2019 ".
  • عرض "إيرو إنديا 2019" الجوي يفترض أن يبدأ اليوم الأربعاء ويتوقع أن يجذب المئات من شركات الطيران من أنحاء العالم، وفقًا للإعلام المحلي.
القدس المحتلة:
  • قوات الاحتلال تعتقل محتجين رافضين لإغلاق باب الرحمة بالمسجد الأقصى.
 قرية باعوز- دير الزور:
  • قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي تحاصران مسلحي تنظيم الدولة في آخر جيوبه.
فيلازون – بوليفيا:
  • مصرع 24 راكبًا وإصابة 12 آخرين في حادثة تصادم حافلة بشاحنة.
ولاية كاليفورنيا الأمريكية:
  • إنقاذ ركاب محاصرين بقطار سياحي معلق متعطل في سان دييغو.
  • مسؤولون: تعطل 6 عربات من القطار المعلق بعد أن عصفت به رياح عاتية. 
سواحل دوفر – بريطانيا:
  • خفر السواحل يعترض قاربًا يقل 34 مهاجرًا غير نظامي حاولوا عبور القناة الإنجليزية.
ولاية نيوساوث ويلز – أستراليا:
  • تواصل عمليات البحث عن سائحيْن بريطاني وفرنسي فقدا قبل يومين.
كولومبو – سريلانكا:
  • إقبال كبير للسياح على فعاليات مهرجان بوذي سنوي يسمى "نوام مها بيراهيرا".

المصدر : الجزيرة مباشر
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