شاهد: تجمد شلالات نياغرا ونهر "كان كاكي" بأمريكا

أظهرت صور لطائرة مسيرة تجمد مساحة تصل لنحو سبعة أميال من مجرى نهر "كان كاكي" في ولاية إيلينوي الأمريكية، فيما تجمدت مياه شلالات نياغرا الشهيرة.

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