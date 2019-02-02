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شاهد: تجمد شلالات نياغرا ونهر "كان كاكي" بأمريكا

2/2/2019

أظهرت صور لطائرة مسيرة تجمد مساحة تصل لنحو سبعة أميال من مجرى نهر "كان كاكي" في ولاية إيلينوي الأمريكية، فيما تجمدت مياه شلالات نياغرا الشهيرة.

التفاصيل:
  • سلطات الولاية تخشى من أن يؤدي ذلك إلى فيضان النهر نتيجة ازدياد تراكم الكتل الجليدية على سطحه.
  • تدفق الجليد كان قد لامس تقريبا جانب الطريق السريع الرئيس الذي يربط بين الولايات.
  • بدأ انحسار موجة صقيع تصحبها رياح شديدة البرودة أودت بأكثر من عشرين شخصاً في الولايات المتحدة، وهو ما يخفف وطأتها على عشرات الولايات الأمريكية حيث انخفضت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.
  • ضربت "كتلة هواء قطبية غير مسبوقة" السهول الشمالية ومنطقة البحيرات الكبرى وأعالي مناطق وسط غرب الولايات المتحدة، ما أدى إلى درجات متدنية جداً راوحت بين 34 و51 درجة مئوية تحت الصفر.
  • غطى الجليد نهرا يجري في وسط شيكاغو، ونصف مساحة البحيرات الكبرى، فيما تجمدت مياه شلالات نياغرا الشهيرة.
  • تخشى السلطات من تهديد الفيضانات وتأثيرها على البنى التحتية التي تتعرض لضغوط، خصوصاً مع بدء ذوبان الجليد.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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