تناول مضادات الاكتئاب والمسكنات معا قد يسبب سكتة دماغية
2/2/2019
أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن تناول مضادات الاكتئاب تزيد خطر حدوث السكتة الدماغية، والنزيف داخل الجمجمة، خاصة عندما يتم تناولها مع مسكنات الألم التي يأخذها البعض عادة دون وصفة طبية.
الدراسة أجراها باحثون في مركز العلوم الصحية بجامعة شمال تكساس الأمريكية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دوريةJournal of the American Osteopathic) Association) العلمية.
مضادات الاكتئاب مع أدوية أخرى تحمل المخاطر:
الباحثون قالوا أن ما يقرب من 13% من الأمريكيين الذين يبلغون من العمر 12 عامًا فأكثر يأخذون مضادا للاكتئاب.
مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائيةSSRIs) ) من بين أكثر الأدوية وصفًا لمواجهة الاكتئاب، لأنها منخفضة التكلفة وفعالة وآمنة نسبيًا، وتعمل على مادة كيميائية في الدماغ تسمى السيروتونين، وتشمل أدوية مثل بروزاك، زولوفت، وباكسيل.
مع ذلك، فإن هذه العقاقير المضادة للاكتئاب تحمل أيضًا مخاطر النزيف المعوي وداخل الجمجمة عند تناولها مع أدوية أخرى.
الخطر الأكبر من تناول مضادات الاكتئاب يحدث عند تناولها بالتزامن مع تناول مضادات الالتهاب اللاسترويديةNSAID) ) وهي مسكنات شائعة جدًا للألم يأخذها الناس عادة دون وصفة طبية بحسب الفريق.
تشمل مضادات الالتهاب اللاسترويدية عقاقير منها الأيبوبروفين والنابروكسين، ومضادات التخثر مثل الوارفارين، والأدوية المضادة للصفيحات مثل الأسبرين وكلوبيدوغريل.
مخاوف من الإصابة بالنزيف المعوي والدماغي:
في دراسة أجريت على مرضى يتناولون عقاقير الاكتئاب، وجد الباحثون أن مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية تزيد خطر الإصابة بالنزيف المعوي والدماغي بنسبة 40%، عند تناولها مع مسكنات مضادات الالتهاب اللاسترويدية.
قال الدكتور وي تشنغ يوت، قائد فريق البحث إن الخطر الحقيقي يأتي من افتراض أن كلا من أدوية الاكتئاب ومسكنات الألم آمنة نسبيًا، لكن الأزمة الكبيرة إذا تم تناولهما معا، وهنا يزيد خطر حدوث النزيف.
قائد فريق البحث أوضح أن تناول مضادات الاكتئاب ومسكنات الألم في آن واحد يسبب النزيف المعوي، وفي حالات نادرة يمكن للمرضى أن يصابوا بنزيف داخل الجمجمة يؤدي للسكتة الدماغية، وهو حالة مرضية تهدد الحياة.
يوت، دعا إلى ضرورة أن يقوم الأطباء بتنبيه المرضى لكيفية التعرف على أعراض النزيف المعوي، مثل ظهور الدم الأحمر الزاهي أو الداكن في الفضلات.
كما شدد على الأطباء بضرورة مراقبة مرضاهم عن كثب لرصد أعراض نزيف الجهاز الهضمي خلال أول 30 يومًا من تلقى العلاج بمثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية، خاصة إذا كان المرضى يتناولون أدوية متزامنة قد تزيد من خطر النزيف.
تعتبر السكتة الدماغية واحدة من الأسباب الرئيسية للإعاقة في جميع أنحاء العالم، وتسبب عبئا ثقيلا من الناحية الإنسانية والاقتصادية على المجتمعات.