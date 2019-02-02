تناول مضادات الاكتئاب والمسكنات معا قد يسبب سكتة دماغية

أظهرت دراسة أمريكية حديثة أن تناول مضادات الاكتئاب تزيد خطر حدوث السكتة الدماغية، والنزيف داخل الجمجمة، خاصة عندما يتم تناولها مع مسكنات الألم التي يأخذها البعض عادة دون وصفة طبية.

الدراسة أجراها باحثون في مركز العلوم الصحية بجامعة شمال تكساس الأمريكية، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دوريةJournal of the American Osteopathic) Association) العلمية.

مضادات الاكتئاب مع أدوية أخرى تحمل المخاطر:

الباحثون قالوا أن ما يقرب من 13% من الأمريكيين الذين يبلغون من العمر 12 عامًا فأكثر يأخذون مضادا للاكتئاب.

مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائيةSSRIs) ) من بين أكثر الأدوية وصفًا لمواجهة الاكتئاب، لأنها منخفضة التكلفة وفعالة وآمنة نسبيًا، وتعمل على مادة كيميائية في الدماغ تسمى السيروتونين، وتشمل أدوية مثل بروزاك، زولوفت، وباكسيل.

مع ذلك، فإن هذه العقاقير المضادة للاكتئاب تحمل أيضًا مخاطر النزيف المعوي وداخل الجمجمة عند تناولها مع أدوية أخرى.

الخطر الأكبر من تناول مضادات الاكتئاب يحدث عند تناولها بالتزامن مع تناول مضادات الالتهاب اللاسترويديةNSAID) ) وهي مسكنات شائعة جدًا للألم يأخذها الناس عادة دون وصفة طبية بحسب الفريق.

تشمل مضادات الالتهاب اللاسترويدية عقاقير منها الأيبوبروفين والنابروكسين، ومضادات التخثر مثل الوارفارين، والأدوية المضادة للصفيحات مثل الأسبرين وكلوبيدوغريل.

مخاوف من الإصابة بالنزيف المعوي والدماغي:

السكتة الدماغية واحدة من الأسباب الرئيسية للإعاقة