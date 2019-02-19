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منوعات|روسيا

شاهد: قطار بخاري عتيق يعود إلى الخدمة في روسيا

19/2/2019

عاد قطار بخاري إلى الخدمة في روسيا بفضل حماس أليكسي فولوفوف، رئيس جمعية هواة السكك الحديدية الروسية بعد أن أقنع فولوفوف الشركة بمنح القطارالعتيق فرصة أخرى.

التفاصيل:
  • ينتظر المسافرون في محطة بولوغوي للقطارات في منطقة تيفرسكايا، على بعد نحو 350 كيلومترا شمال موسكو، لسماع صوت صافرة قطار قديم الطراز يعمل بمحرك بخاري بعد أن عاد للعمل مرة أخرى في الخريف الماضي ليصبح أول قطار يعمل بطاقة البخار وله مواعيد  في روسيا منذ عام 1976.
  • خط السكك الحديدة من بولوغوي إلى أوستاشكوف يمتد 113 كيلومترا، وأقيم عام 1907.
  • الطريق أصبح اليوم شبه مهجور ولا تسير عليه سوى بضعة قطارات تعمل بالديزل والكهرباء، ويبدو أن هذا الأمر صب في صالح المشروع الجديد.
  • المنطقة تعرضت للقصف النازي خلال الحرب العالمية الثانية، لكن العديد من المباني التاريخية على طول خط السكك الحديدة ظلت سليمة، ولم يتم تحديثها أبدا، وتبدو كما كانت قبل 100 عام عندما بدأ عصر البخار.
  • منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، تقوم إحدى قاطرتين بخاريتين كل يوم سبت بسحب عربتي قطار من بولوغوي إلى أوستاشكوف.
  • القطار يقطع المسافة بين المحطتين في غضون ثلاث ساعات ونصف الساعة تقريبا في اتجاه واحد.
  • سعر تذكرة القطار يبلغ حوالي 300 روبل (4.5 دولارات)، وهو نفس سعر تذكرة القطار الكهربائي.
  • جميع ركاب القطار وقائده يرتدون الزي الرسمي الذي كان سائدا في حقبة الأربعينيات.
  • شركة السكك الحديدية الروسية اختارت هذا الخط حتى لا تؤثر القطارات البخارية البطيئة نسبيا على حركة سير القطارات، إذ تسير على سرعة 60 كيلومترا في الساعة.
  • السرعة البطيئة نسبيا للقطار تمكن راكبيه من التمتع بجمال المنطقة وطبيعتها الخلابة.
  • شعبية القطارات البخارية القديمة آخذة في التزايد في روسيا. وينظم أحد أكبر متاحف السكك الحديدية في سان بطرسبرغ في بعض الأحيان رحلات بقطارات بخارية.
المصدر : رويترز
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