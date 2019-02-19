شاهد: قطار بخاري عتيق يعود إلى الخدمة في روسيا

عاد قطار بخاري إلى الخدمة في روسيا بفضل حماس أليكسي فولوفوف، رئيس جمعية هواة السكك الحديدية الروسية بعد أن أقنع فولوفوف الشركة بمنح القطارالعتيق فرصة أخرى.

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