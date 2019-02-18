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شاهد: منذ عام.. كلب ينتظر صاحبه في محطة حافلات

18/2/2019

منذ عام، ينتظر الكلب "جان" صاحبه الذي تركه في محطة حافلات، بولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

منذ عام:
  • الكلب "جان" لفت أنظار الأهالي، بعدم مغادرته محطة حافلات في بلدة بودروم، ليل نهار، منذ نحو عام.
  • بورجين كلش، التي تدير متجر ألبسة قرب المحطة، قالت إن جان ينتظر طوال هذه المدة في المحطة التي تقع أمام منزلها، عودة صاحبه الذي تركه في الشارع.
  • السيدة التركية أوضحت إنها وزوجها يصطحبان الكلب الذي أطلقوا عليه اسم "جان" إلى منزلهما أحيانًا، لاسيما في الأيام الباردة.
  • بورجين أضافت أن جان يهرع نحو الباب عند حلول الصباح، وبمجرد فتحه، يتجه نحو المحطة نفسها، وينتظر عودة الأسرة التي كانت تعتني به.
الكلب جان ينتظر صاحبه منذ عام بمحطة حافلات (الأناضول)
قصة "جان":
  • بورجين نوهت أنها تقصت حكاية جان، واكتشفت أنه كان لدى أسرة انتقلت من الحي، وتركته في المحطة، أثناء انتقالها، حيث إن الجيران كانوا يشتكون من تساقط شعره بكثرة.
  • السيدة التركية لفتت إلى أن جان -من نوع الذئب الهجين- بات محبوبًا من قبل الأهالي في المنطقة.
  • بورجين أشارت إلى أنها قد تتبناه في حال لم يجد أسرة جديدة تعتني به وترعاه.
الكلب جان من نوع الذئب الهجين ينتظر صاحبه منذ عام (الأناضول)
المصدر : الأناضول
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