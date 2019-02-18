شاهد: منذ عام.. كلب ينتظر صاحبه في محطة حافلات

منذ عام، ينتظر الكلب "جان" صاحبه الذي تركه في محطة حافلات، بولاية موغلا جنوب غربي تركيا.
منذ عام:
- الكلب "جان" لفت أنظار الأهالي، بعدم مغادرته محطة حافلات في بلدة بودروم، ليل نهار، منذ نحو عام.
- بورجين كلش، التي تدير متجر ألبسة قرب المحطة، قالت إن جان ينتظر طوال هذه المدة في المحطة التي تقع أمام منزلها، عودة صاحبه الذي تركه في الشارع.
- السيدة التركية أوضحت إنها وزوجها يصطحبان الكلب الذي أطلقوا عليه اسم "جان" إلى منزلهما أحيانًا، لاسيما في الأيام الباردة.
- بورجين أضافت أن جان يهرع نحو الباب عند حلول الصباح، وبمجرد فتحه، يتجه نحو المحطة نفسها، وينتظر عودة الأسرة التي كانت تعتني به.
قصة "جان":
- بورجين نوهت أنها تقصت حكاية جان، واكتشفت أنه كان لدى أسرة انتقلت من الحي، وتركته في المحطة، أثناء انتقالها، حيث إن الجيران كانوا يشتكون من تساقط شعره بكثرة.
- السيدة التركية لفتت إلى أن جان -من نوع الذئب الهجين- بات محبوبًا من قبل الأهالي في المنطقة.
- بورجين أشارت إلى أنها قد تتبناه في حال لم يجد أسرة جديدة تعتني به وترعاه.