تفاعل واسع مع مغربية تبرعت بـ 1.2 مليون دولار لتعليم وإيواء الطلاب

تفاعل مستخدمو منصات التواصل بكثافة، مع مبادرة سيدة أعمال مغربية تبرعت بأكثر من 12 مليون درهم مغربي (نحو 1.2 مليون دولار)، لبناء مؤسسة تعليمية ودار لإيواء الطلاب بإحدى القرى.

ووقعت وزارة التربية الوطنية ومحافظة إقليم سطات (وسط المغرب) وسيدة الأعمال المتبرعة نجية نظير، اتفاقيتين، الأولى منهما تتعلق ببناء ثانوية عامة ودار لإيواء الطلاب، فيما تتعلق الثانية بترميم مدرسة ببلدة ابن أحمد الجنوبية (تابعة لسطات)، بمبلغ إجمالي يقدر بـ12 مليون درهم مغربي.

تصريحات السيدة المغربية وفق وسائل إعلام محلية:

الهدف من تمويل هذه المشاريع هو المساهمة في إخراج حلم إنشاء ثانوية عامة إلى الوجود، خاصة أن المنطقة التي ستحتضن هذا المشروع تفتقر لمثل هذه المؤسسة.

غياب هذه المؤسسة هو ما يدفع أعدادًا من الطلاب وخاصة الإناث إلى الانقطاع عن الدراسة.

الأطفال في البادية بحاجة لهذا المشروع بسبب الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها في التنقل من أجل متابعة دراستهم.

الضمانة الوحيدة لحماية الشباب من الانحراف من كل الظواهر الاجتماعية المشينة، هو توفير أفضل الظروف لهم من أجل التعليم.

أدعو المواطنين الذين يملكون القدرة المالية للمساهمة في إنجاز مشاريع اجتماعية، خصوصًا في القرى والأرياف.

بادرة طيبة من السيدة نجية نظير

تبرعت بمليار و 300 مليون من أجل بناء مؤسستين تعليمتين في العالم القروي وإعادة بناء ثلاثة أقسام بأحد المدارس علاوة على إصلاحات أخرى، الاتفاقية وقعت أمس بمقر عمالة #سطات

الله يجعلها في ميزان حسناتها🤗👏👏 pic.twitter.com/gN75byuqQL — 🇲🇦 وردة 🇲🇦 (@warda2298) February 16, 2019

تفاعل واسع:

العديد من المغاربة والعرب أثنوا على منصات التواصل بمبادرة نجية المقيمة حاليًا في لندن، واعتبروها مثالًا يجب أن يحتذيه رجال الأعمال.

نجية نظير

لازال اهل المغرب العربي اهل خير وقوة .

اللهم اصلح حالهم واصرف عنهم اعدائهم وووكلاء الاحتلال.

من تركيا والمغرب العربي يترقب قلبي الأمل https://t.co/d0dY2ueskL — تامر جمال (الجوكر المصري) (@tamergamalhosny) February 16, 2019 أظن أن المبلغ المالي الكبير الذي خصصته سيدة الأعمال المغربية نجية نظير، لأجل بناء ثانوية تأهيلية بمواصفات ذات جودة عالية بمنطقة سطات بالمغرب، يمثل بوادر ثورة حقيقية في الثقافية الإحسانية… https://t.co/1NAu4FRmVE — saidnachid@gmail.com (@nachid99) February 16, 2019 إضاءة ديداكتيكية:

أغلب الأساتذة مقبلون على درس: حق الغير: العمل الصالح.

حسنا؛ لا ترهق نفسك في ابتداع وضعية للدرس من نسج الخيال.

التفت لما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي ورَدَّات الفعل حول تبرع السيدة نجية نظير… https://t.co/qxMcDfbCJe — ذ عبد الجليل البكوري (@albakouri) February 16, 2019

https://twitter.com/sarael551/status/1096767432109314048?ref_src=twsrc%5Etfw