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تفاعل واسع مع مغربية تبرعت بـ 1.2 مليون دولار لتعليم وإيواء الطلاب

سيدة الأعمال المغربية, نجية نظير
سيدة الأعمال المغربية, نجية نظير
17/2/2019

تفاعل مستخدمو منصات التواصل بكثافة، مع مبادرة سيدة أعمال مغربية تبرعت بأكثر من 12 مليون درهم مغربي (نحو 1.2 مليون دولار)، لبناء مؤسسة تعليمية ودار لإيواء الطلاب بإحدى القرى.

ووقعت وزارة التربية الوطنية ومحافظة إقليم سطات (وسط المغرب) وسيدة الأعمال المتبرعة نجية نظير، اتفاقيتين، الأولى منهما تتعلق ببناء ثانوية عامة ودار لإيواء الطلاب، فيما تتعلق الثانية بترميم مدرسة ببلدة ابن أحمد الجنوبية (تابعة لسطات)، بمبلغ إجمالي يقدر بـ12 مليون درهم مغربي.

تصريحات السيدة المغربية وفق وسائل إعلام محلية:
  • الهدف من تمويل هذه المشاريع هو المساهمة في إخراج حلم إنشاء ثانوية عامة إلى الوجود، خاصة أن المنطقة التي ستحتضن هذا المشروع تفتقر لمثل هذه المؤسسة.
  • غياب هذه المؤسسة هو ما يدفع أعدادًا من الطلاب وخاصة الإناث إلى الانقطاع عن الدراسة.

  •  الأطفال في البادية بحاجة لهذا المشروع بسبب الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها في التنقل من أجل متابعة دراستهم.
  • الضمانة الوحيدة لحماية الشباب من الانحراف من كل الظواهر الاجتماعية المشينة، هو توفير أفضل الظروف لهم من أجل التعليم.
  • أدعو المواطنين الذين يملكون القدرة المالية للمساهمة في إنجاز مشاريع اجتماعية، خصوصًا في القرى والأرياف.

تفاعل واسع:
  • العديد من المغاربة والعرب أثنوا على منصات التواصل بمبادرة نجية المقيمة حاليًا في لندن، واعتبروها مثالًا يجب أن يحتذيه رجال الأعمال.

https://twitter.com/sarael551/status/1096767432109314048?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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