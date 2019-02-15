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تقرير طبي: ترمب يدخل مرحلة السمنة بسبب الهامبروغر واللحوم

15/2/2019

أفادت نتائج فحص طبي رئاسي سنوي أجري الأسبوع الماضي بأن وزن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد زاد خلال العام الماضي وأنه بات الآن في مرحلة السمنة.

التفاصيل:
  • على الرغم من زيادة وزنه إلا أنه لا يزال "بصحة جيدة جدا بشكل عام. 
  • وزن الرئيس البالغ من العمر 72 عاما وصل إلى 110.2 كيلوغرام مقارنة بالوزن الذي كان عليه في بداية 2018 وهو 108.4 كيلوغرام
  • انتقل مقدار الزيادة في الوزن بمؤشر كتلة جسم ترمب إلى فئة السمنة التي يزيد معها خطر التعرض لأمراض القلب كما ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان. 
  • شون كونلي طبيب ترمب قال "بعد الأخذ في الحسبان جميع النتائج المعملية والفحوص وتوصيات المتخصصين، فإن تقريري هو أن الرئيس لا يزال بصحة جيدة جدا بشكل عام". 
  • طبيب ترمب نصحه العام الماضي بمحاولة فقدان ما بين 4.5 كيلوغرام و6.8 كيلوغرام من وزنه بتحسين نوعية الطعام الذي يتناوله وممارسة التمرينات. 
  • مساعدون لترمب قالوا إنه كان يفضل الأسماك على اللحوم الحمراء في كثير من الأحيان خلال العام، وإن مصدر التريض الرئيسي له هو الجولف.     
خلفيات:    
  • ترمب معروف بحبه لشطائر الهامبورغر وشرائح اللحم المطهوة جيدا ونفوره من تمرينات اللياقة البدنية.
  • تلقى ترمب تحذيرات من طبيبه في العام الماضي بأنه ينبغي له تغيير نظامه الغذائي والبدء في ممارسة التمرينات الرياضية.
المصدر : وكالات
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