تقرير طبي: ترمب يدخل مرحلة السمنة بسبب الهامبروغر واللحوم

أفادت نتائج فحص طبي رئاسي سنوي أجري الأسبوع الماضي بأن وزن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد زاد خلال العام الماضي وأنه بات الآن في مرحلة السمنة.
التفاصيل:
- على الرغم من زيادة وزنه إلا أنه لا يزال "بصحة جيدة جدا بشكل عام.
- وزن الرئيس البالغ من العمر 72 عاما وصل إلى 110.2 كيلوغرام مقارنة بالوزن الذي كان عليه في بداية 2018 وهو 108.4 كيلوغرام
- انتقل مقدار الزيادة في الوزن بمؤشر كتلة جسم ترمب إلى فئة السمنة التي يزيد معها خطر التعرض لأمراض القلب كما ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.
- شون كونلي طبيب ترمب قال "بعد الأخذ في الحسبان جميع النتائج المعملية والفحوص وتوصيات المتخصصين، فإن تقريري هو أن الرئيس لا يزال بصحة جيدة جدا بشكل عام".
- طبيب ترمب نصحه العام الماضي بمحاولة فقدان ما بين 4.5 كيلوغرام و6.8 كيلوغرام من وزنه بتحسين نوعية الطعام الذي يتناوله وممارسة التمرينات.
- مساعدون لترمب قالوا إنه كان يفضل الأسماك على اللحوم الحمراء في كثير من الأحيان خلال العام، وإن مصدر التريض الرئيسي له هو الجولف.
خلفيات:
- ترمب معروف بحبه لشطائر الهامبورغر وشرائح اللحم المطهوة جيدا ونفوره من تمرينات اللياقة البدنية.
- تلقى ترمب تحذيرات من طبيبه في العام الماضي بأنه ينبغي له تغيير نظامه الغذائي والبدء في ممارسة التمرينات الرياضية.