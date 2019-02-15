أمريكا ستغرم فيسبوك مليارات الدولارات.. تعرف على الأسباب

ذكرت صحيفة واشنطن بوست (الخميس) أن الحكومة الأمريكية وشركة فيسبوك تتفاوضان على تسوية تلزم شبكة التواصل الاجتماعي بدفع غرامة بمليارات الدولارات.
ما القصة؟
- نقلت الصحيفة عن شخصين قالت إنهما مطلعان على الأمر إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وفيسبوك لم تتفقا بعد على مبلغ محدد.
- التسوية بشأن قصور لدى شركة فيسبوك فيما يتعلق بحماية الخصوصية.
- تحقق لجنة التجارة الاتحادية فيما جرى الكشف عنه من أن فيسبوك شاركت بشكل غير سليم معلومات تخص 87 مليونا من مستخدميها مع شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية للاستشارات، المفلسة حاليا.
- يركز التحقيق على ما إذا كانت مشاركة البيانات مع كمبردج أناليتيكا ومشكلات أخرى تتعلق بالخصوصية قد انتهكت اتفاقا مع لجنة التجارة الاتحادية يعود لعام 2011 ويهدف لحماية خصوصية المستخدمين.
- ربما تدفع التسوية النهائية أيضا نحو تغييرات في طريقة عمل الشركة.
- رفضت فيسبوك التعليق بشكل مباشر على تقرير واشنطن بوست.
- متحدثة باسم الشركة قالت "نعمل مع لجنة التجارة الاتحادية وسنواصل العمل مع لجنة التجارة الاتحادية".
- رفضت لجنة التجارة الاتحادية التعليق.
خلفيات:
- سجلت فيسبوك إيرادات في الربع الرابع بلغت 16.9 مليار دولار وأرباحا قدرها 6.9 مليار دولار.
- كانت أكبر غرامة فرضتها اللجنة بخصوص قصور يتعلق بالخصوصية 22.5 مليون دولار على غوغل التابعة لشركة ألفابت في 2012.
- فرضت اللجنة غرامات أكبر لكن لأسباب أخرى.